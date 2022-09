Grande successo per Margherita di Savoia alla 26ma edizione di “Sapore di sale”, convention svoltasi a Cervia

MARGHERITA DI SAVOIA - È stata coronata da un notevole successo e da grande attenzione la partecipazione del Comune di Margherita di Savoia alla 26ma edizione di “Sapore di Sale”, la convention organizzata dal Comune di Cervia dall’1 al 4 settembre cui hanno preso parte le località aderenti al protocollo d’intesa costitutivo del Circuito Europeo delle Città del Sale.

Quattro giorni di eventi, appuntamenti culturali e degustazioni che hanno visto protagonista la città di Margherita di Savoia assieme ad altre località quali, oltre ovviamente al Comune ospitante, anche Cagliari, Comacchio e Trapani e numerose città straniere come Aigues Mortes (Francia), Ston (Croazia), Gozo (Malta) e Pirano (Slovenia).

A rappresentare il Comune di Margherita di Savoia è stato l’assessore alla cultura Mario Braccia, intervenuto nel corso del secondo Forum Internazionale del Circuito Europeo delle Città del Sale: «Lo sforzo della nostra amministrazione - ha ricordato l’assessore Braccia - è quello di avviare un percorso complesso ma certamente virtuoso in una visione di sviluppo del territorio, prestando particolare attenzione al settore culturale e turistico affinché Margherita di Savoia possa essere conosciuta per le sue peculiarità e le sue attrattive e non solo per la produzione del sale: è in questo contesto, ad esempio, che si inseriscono i progetti di valorizzazione del Capannone Nervi e dell’Officina Motori in sinergia con la Regione Puglia, l’Agenzia Regionale del Demanio e l’Università degli Studi di Bari per trasformarlo in un polo museale d’avanguardia».

«La partecipazione del nostro Comune al Circuito Europeo delle Città del Sale e alla rassegna organizzata dal Comune di Cervia nei primi quattro giorni di settembre - ha dichiarato il Sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto - è una grande occasione per far conoscere il nostro territorio e valorizzarlo in ambito nazionale ed internazionale. Bene ha fatto il nostro assessore Mario Braccia a ricordare che la nostra città è in grado di offrire ai tour operator un’esperienza che comprende risorse ambientali, cultura e benessere. La creazione del brand delle Città del Sale, cui Margherita di Savoia ha aderito con convinzione, è un tratto distintivo che pone Margherita di Savoia al centro di un percorso teso ad elaborare le strategie di sviluppo del territorio, ponendolo su una prospettiva di interesse internazionale».

