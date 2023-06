Nell’Ufficio Postale di Trinitapoli il pagamento dei bollettini si fa più veloce

TRINITAPOLI - Per andare incontro alle esigenze dei cittadini di Trinitapoli, Poste Italiane mette a disposizione una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente nell’ufficio postale di Via Isonzo.

L’operazione è prenotabile all’ingresso degli uffici tramite il totem per la gestione delle attese premendo il tasto “Bollettini” o, in alternativa, da remoto collegandosi tramite computer al sito www.poste.it, e da tablet e smartphone dalle app Ufficio Postale, BancoPosta e PostePay.

Il sistema di prenotazione dall’app Ufficio Postale è semplice e veloce, consente di prenotare l’appuntamento selezionando tra le date e le fasce orarie disponibili quella di propria preferenza oppure di scegliere se recarsi immediatamente in ufficio postale. Tale scelta è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa, disponibile sull’app in tempo reale. Poste Italiane ricorda che dall’app Ufficio Postale, all’interno delle sezioni dedicate (“Posta e Pacchi”, “Carta PostePay, Energia e Telefonia”), è possibile prenotare molti altri servizi per la sottoscrizione e la ricarica di carte Postepay, contratti per la fornitura di energia e gas, per i servizi di telefonia Postemobile e fibra, per le assicurazioni RC Auto, per lo SPID e per tutte le altre operazioni.

Inoltre, è sempre possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basta memorizzare sul proprio smartphone il numero 371.5003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.

Poste Italiane - Media Relations