Fior di Sale di Sardegna Cuor di Mare: packaging speciale per gli aeroporti di Olbia e Alghero

SANT’ANTIOCO - Un elegante vasetto in ceramica artigianale da 150 gr. con tappo in sughero sardo e una lavorazione pregiata con una decalcomania “a terzo fuoco” indelebile. È il nuovo, prestigioso, packaging con cui il Fior di Sale di Sardegna Cuor di Mare proveniente dalla Salina di Sant’Antioco verrà distribuito a partire da quest’estate nei duty free degli aeroporti di Olbia e di Alghero.

Un regalo prezioso da portare come ricordo dalla terra sarda ma anche, perché no, da tenere esposto nella propria cucina e utilizzare per regalare ad ogni piatto un sapore unico. Il Fior di Sale di Sardegna, infatti, è un sale speciale, fatto di cristalli che affiorano nel cuore dell’estate dalle acque delle saline, vengono raccolti a mano dai maestri salicoltori sardi e lasciati essiccare naturalmente e nel rispetto della natura del luogo.

Il decoro del barattolo, con la pavoncella sarda, amuleto molto antico connesso al mondo agro-pastorale che simboleggia la fertilità e la prosperità, è proposto in due varianti colore: azzurro e giallo, con un richiamo ai colori dell’estate, del mare e del sole, e viola, ispirato invece al mirto e all’entroterra.

A partire da € 20.

Comunicato Stampa