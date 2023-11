Miguel Dambra: da Margherita di Savoia alla Milano Fashion Week con Toni Pellegrino

MARGHERITA DI SAVOIA - Milano, indiscussa capitale del fashion italiano, ha di recente accolto con entusiasmo il gran tour della moda, presentando in maniera spettacolare le collezioni Primavera/Estate 2024 durante la celebre Milano Fashion Week. Questo evento, riconosciuto a livello internazionale come uno dei “Big Four” (insieme a Parigi, Londra e New York), è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del settore, offrendo una piattaforma unica a designer emergenti e marchi affermati.

Tra le personalità che hanno brillato in backstage vi era Miguel Dambra, il creatore del rinomato salone di bellezza situato a Margherita di Savoia, inaugurato con successo appena un anno fa. (Info)

Da anni Miguel collabora strettamente con Toni Pellegrino, l’illustre hairstylist siciliano diventato un volto familiare in Italia grazie ai suoi dieci anni di presenza fissa nella trasmissione Rai 2, “Detto, Fatto”. Attraverso questa proficua collaborazione, Miguel ha espresso al meglio il suo talento dietro le quinte di tre importanti sfilate, tutte guidate dalla visione creativa di Gessica Maltese e Carmelo Agosta, due figure iconiche del brand Pellegrino, e ha curato il look di alcune ospiti vip di Gucci.

Accanto a lui, anche la brillante Manuela Perrucci si è distinta per le sue abilità, partecipando attivamente agli eventi all’ombra della Madonnina. La coppia ha debuttato con “Cuir Couture”, sfilata di Anton Giulio Grande, presentando un innovativo hairlook caratterizzato da una doppia banana, impreziosita da dettagli laterali dall’effetto bagnato.

Il duo ha continuato a sfoggiare la sua creatività con “Leather Heritage”, firmato dal brand Cassell, proponendo una sofisticata coda bassa, sottolineata da una striscia di pelle nera, che rendeva omaggio all’artigianalità e alla dedizione dei maestri artigiani.

Ha chiuso la terna la sfilata di Yezael by Angelo Cruciani “Infinite Connections”, una passerella al maschile con look dalle linee estremamente pulite e lunghezze in libertà, per un risultato a metà tra preppy e rockstar.

“La Milano Fashion Week rappresenta per me un inesauribile pozzo di ispirazione e nuove idee. La mia collaborazione con Toni e il suo team è stata sempre gratificante”, afferma Miguel. “Non solo ho avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con loro dietro le quinte, ma anche di crescere nelle sessioni formative del gruppo. Ogni occasione è stata un’opportunità per arricchire ulteriormente il mio bagaglio professionale.”

“Miguel in backstage è una garanzia”, commenta Toni Pellegrino. “È un professionista con spirito di squadra e ottime capacità stilistiche. Ha sensibilità artistica e sa mettere a frutto, nel suo lavoro quotidiano, tutto ciò che osserva dietro le quinte. La moda è ispirazione, ma il nostro dovere quotidiano è esaltare la bellezza delle ospiti dei nostri saloni. E anche in questo, Miguel è eccezionale: le accoglie e le coccola con grande cura e professionalità.”

Redazione CorriereOfanto.it