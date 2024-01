Vertenza Gazzetta del Mezzogiorno, il consigliere Giovanni Leone scrive al Presidente della Provincia BAT

MARGHERITA DI SAVOIA - Dopo l’intervento della Sindaca di Andria sulla vertenza de “La Gazzetta del Mezzogiorno” ed in particolare sulla chiusura delle redazioni provinciali, tra cui quella della BAT, ed il conseguenziale licenziamento dei giornalisti che ivi lavoravano, a scendere in campo è ora il consigliere comunale di Margherita di Savoia, Giovanni Leone, che con una propria missiva indirizzata al Presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, ha chiesto un suo immediato intervento in merito a tale vertenza che lede non solo i diritti dei giornalisti e delle loro famiglie ma anche il diritto all’informazione degli abitanti dei 10 comuni facenti parte della provincia BAT. (Nota OdG)

“Egregio Presidente - si legge nella missiva -, la presente per significarLe la necessità di un Suo interesse riguardo la vertenza de La Gazzetta del Mezzogiorno, i cui editori hanno deciso di mettere in cassa integrazione 46 giornalisti, tra cui 5 che hanno garantito, nel corso del tempo, il diritto all’informazione per i nostri 10 comuni e per la Provincia tutta”.

“Un diritto che non può essere trascurato, così come i diritti dei giornalisti e delle loro famiglie che vivono con preoccupazione questo momento - prosegue Leone nella sua missiva -. Auspico un sicuro interesse ed un celere intervento, al fine di capire quali sono le prospettive dell’azienda editrice per la salvaguardia dei posti di lavoro e del diritto all’informazione dei cittadini dei 10 comuni facenti parte della provincia BAT.”

GENNARO MISSIATO LUPO