Dal 7 al 9 febbraio, la Cipolla Bianca di Margherita Igp alla Fruit Logistica di Berlino

MARGHERITA DI SAVOIA - Dalla BIT di Milano alla Fruit Logistica di Berlino, dove la Cipolla Bianca IGP di Margherita sarà presente dal 7 al 9 febbraio 2024, con uno stand realizzato insieme alla Regione Puglia e all’Unioncamere Puglia. L’appuntamento di Berlino rappresenta l’opportunità di consolidare la visibilità di un prodotto dal sapore unico, coltivato negli arenili compresi nei territori di Margherita di Savoia (BT), Zapponeta e Manfredonia (FG).

Nella tre giorni tedesca, la Cipolla Bianca IGP avrà la possibilità di consolidare la propria visibilità, in Italia e all’estero, con gli operatori di settore e la grande distribuzione. “Si tratta di una ‘mission’ importante - tiene a sottolineare Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita IGP -, anche perché nel 2023 sono state vendute circa 27.000 quintali con un lieve calo della produzione del 25%, determinato, soprattutto, dai cambiamenti climatici, imprevedibili, che favoriscono il sorgere di malattie sulla pianta in crescita, oltre all’aumento dei costi di produzione e al mancato ricambio generazionale di manodopera specializzata. Con la nostra presenza intendiamo dare un segnale positivo rispetto alle difficoltà e al malessere che il settore agricolo sta manifestando in Europa con la ‘marcia dei trattori’.

“Per fortuna - si consola il presidente -, per quanto riguarda la cipolla, i prezzi di vendita hanno registrato una crescita del 25% al produttore, rispetto agli anni precedenti. Il nostro Consorzio - annuncia Castiglione - investirà quest’anno di più sulla promozione per garantire a chi continua a resistere nel settore una maggiore redditività. L’obiettivo a breve - conclude - è l’organizzazione di un grande momento di riflessione a più voci, dai produttori ai Comuni del territorio, con la Regione Puglia e l’Università”.

Intanto, prosegue l’impegno del Consorzio per ricercare pratiche innovative per il miglioramento produttivo della Cipolla di Margherita IGP.

