Doppio appuntamento per Margherita di Savoia alla Borsa Internazionale del Turismo

MARGHERITA DI SAVOIA - Non una ma ben due conferenze stampa hanno visto Margherita di Savoia protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo 2024 svoltasi presso l’Allianz MiCo di Milano: l’evento, tradizionale ed imperdibile luogo di incontro fra domanda ed offerta per scoprire le nuove tendenze del turismo, ha fatto registrare un gran numero di presenze traducendosi in una importantissima vetrina di respiro internazionale per la nostra città e, più in generale, per il territorio della BAT e dell’intera Puglia. Nei due appuntamenti il nostro Comune è stato rappresentato dall’assessora al turismo dott.ssa Francesca Santobuono e dalla consigliera comunale avv. Margherita Leone.

La prima delle due conferenze si è svolta la mattina di lunedì 5 febbraio ed ha visto la partecipazione di tutte le località turistiche della Sesta Provincia: l’evento, intitolato “BATte alla BIT il cuore della Puglia”, ha inteso promuovere in maniera unitaria l’intero territorio provinciale che negli ultimi anni è in costante crescita per quando riguarda il numero delle presenze e che sta diventando sempre più strategico per l’intero sistema del turismo pugliese.

La conferenza del giorno successivo, dal titolo “Margherita di Savoia, la città dei cristalli rosa”, ha invece visto la nostra città unica protagonista con le sue bellezze naturali, la Zona Umida, la suggestiva avifauna, gli eventi estivi e non solo, le sue produzioni agroalimentari tipiche (in particolare la cipolla bianca IGP e la cipolla rossa degli arenili) e le caratteristiche che ne fanno una meta turistica tra le più ambite, certificata dalla Bandiera Blu che le viene conferita consecutivamente da dieci anni e la Bandiera Verde da cinque. Erano inoltre presenti altre realtà espressione del nostro territorio come gli operatori turistici del Gruppo Salein Hotels e l’ASBA. La partecipazione del Comune di Margherita di Savoia è stata possibile grazie alla sinergia fra amministrazione comunale, assessorato al turismo della Regione Puglia ed Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

«La partecipazione di Margherita di Savoia ad un evento di spessore internazionale come la BIT di Milano - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - ha rappresentato l’occasione per creare una vetrina importante per la nostra città e per l’intero territorio di riferimento. Ampliare i nostri orizzonti e farci conoscere ed apprezzare da un bacino di utenza sempre più ampio è un obiettivo strategico della nostra amministrazione e in questi anni lo abbiamo dimostrato con i fatti. L’input partito da questo evento e puntualmente colto dall’assessora Francesca Santobuono e la consigliera Margherita Leone è quello di lavorare in sinergia con il territorio e valorizzare al meglio le risorse ambientali, le bellezze naturali e quanto di meglio la nostra città offre ai turisti. Voglio ringraziare per questa preziosa opportunità l’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane e il direttore generale dell’Agenzia Pugliapromozione Luca Scandale per il supporto».

