Zona Artigianale Madonna di Costantinopoli, lavori iniziati ed attualmente in corso

CANOSA DI PUGLIA - Affermare che i lavori nella Zona Artigianale Madonna di Costantinopoli, relativamente al finanziamento PRUSST del valore di 1.100,00 euro, non siano mai partiti è un'asserzione che non corrisponde alla realtà. Lo sviluppo economico e le opportunità che le opere di urbanizzazione primaria del Piano Insediamenti Produttivi in zona D6/b potranno portare alla città sono argomenti che sono stati fin da subito attenzionati dall’Amministrazione Comunale, la quale ha proceduto all’immissione in possesso dei terreni espropriati, mai fatti prima, per permettere così l’avvio delle operazioni.

A seguito del verbale di consegna dei lavori, in data 6 giugno 2022, venivano infatti già segnalate da parte della ditta appaltatrice alcune criticità relative ad aree momentaneamente non libere che hanno portato alla sospensione dei lavori in data 17 dicembre 2022, con relativa ripresa avvenuta in data 23 febbraio 2023.

I lavori, iniziati ed attualmente in corso, sono stati inoltre interessati da una variante in virtù della realizzazione in questa zona del Centro Comunale di Raccolta, ammesso a finanziamento per un totale di 490.100,00 euro, di cui 44.554,54 derivanti da cofinanziamento comunale, come da terza modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 approvata dal Consiglio Comunale. Questi i fatti documentati da atti ufficiali.

L’Amministrazione Malcangio sta dimostrando quotidianamente di voler recuperare il terreno perduto nell’ultimo decennio, senza accusare chi l’ha preceduta, perché non serve e non è utile alla cittadinanza.

Le polemiche sterili e fini a se stesse le rimettiamo al mittente.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia