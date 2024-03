La Fondazione Italia USA premia il margheritano Matteo Perrucci alla Camera dei deputati. La sua XForma eccelle tra le startup innovative d’Italia

MARGHERITA DI SAVOIA - Da Margherita di Savoia alla Camera dei deputati, Matteo Perrucci CEO & Co-Founder di XForma è stato premiato dalla Fondazione Italia USA con il Premio America Innovazione, un riconoscimento per gli innovatori artefici delle migliori startup italiane.

La consegna del premio si è svolta il 14 marzo, a Roma, presso la Camera dei deputati. Il Premio America Innovazione valorizza ogni anno 300 talenti imprenditoriali del nostro Paese che hanno ideato e realizzato delle startup innovative e competitive nel mondo del mercato globale e delle sfide mondiali.

La Startup XForma Srl, co-fondata dal margheritano Matteo Perrucci (CEO) e dal palagianese Orazio Laera (COO), aiuta le PMI Italiane operanti nel mercato B2B ad acquisire nuovi clienti tramite l’utilizzo della piattaforma LinkedIn e del software proprietario basato sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

L’attenzione di Fondazione Italia USA arriva soprattutto grazie ai risultati raggiunti da XForma nel 2023, che ha visto un tasso di crescita del fatturato aziendale superiore al 300% rispetto al precedente anno.

“Sono felice che la Fondazione Italia USA abbia selezionato la nostra azienda tra le oltre 11.000 startup innovative presenti in Italia. Spero di essere d’esempio per chiunque voglia intraprendere un percorso imprenditoriale come il nostro, con la volontà di supportare sempre più aziende italiane ed estere nelle attività di Lead Generation B2B”, dichiara Perrucci.

Anche se la giovane azienda è presente sul mercato da soli 18 mesi vanta già oltre 50 clienti gestiti sul mercato nazionale e internazionale (Germania, Svizzera, Bulgaria) e oltre 25 casi studio di successo con multinazionali del calibro di Axians SpA, Icos SpA e Gruppo DHH.

Inoltre l’azienda, oltre ad essere certificata dal colosso americano Hubspot per le attività di marketing, ha superato il processo di ottenimento della certificazione ISO 9001, norma di riferimento per un’organizzazione che abbia implementato il sistema di gestione qualità come mezzo per raggiungere la soddisfazione dei clienti.

Alla domanda su quali obiettivi XForma intende raggiungere nel 2024, Perrucci risponde: “Sicuramente, continuare con il trend positivo di crescita con la volontà di consolidare la nostra presenza sul mercato italiano ed estero, creando un’azienda capace di formare e valorizzare i giovani talenti che faranno il futuro del digital marketing”.

GAETANO DALOISO