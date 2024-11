Nuove telecamere per potenziare la videosorveglianza. L’annuncio durante la riunione con i commercianti vittime di furti e rapine

CERIGNOLA - Sono partiti i lavori di installazione del nuovo e innovativo sistema di videosorveglianza che monitorerà le strade e le piazze di Cerignola.

L’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella lo ha annunciato durante l’incontro chiesto dai commercianti a seguito dell’aumento dei furti, svoltosi nel pomeriggio di ieri ed a cui hanno partecipato gli assessori alle Attività Produttive, Cecilia Belpiede, ai Lavori pubblici, Michele Lasalvia, e all’Ambiente Domenico Dagnelli e il comandante della Polizia Locale Michele Dalessandro.

Il nuovo sistema sarà integrato con quello esistente e sarà ulteriormente esteso con gli ulteriori dispositivi che saranno acquistati ed installati grazie ad un progetto dell’Amministrazione comunale già approvato dalla Prefettura di Foggia e dal Ministero dell’Interno.

In questa fase saranno attivate 16 nuove telecamere in punti strategici della città e sarà potenziata la capacità operativa della centrale della Polizia Locale, consentendo alle Forze dell’Ordine di accedere alle immagini registrate in tempo reale e da remoto.

Ancora nell’incontro di ieri, l’Amministrazione comunale ha ribadito la volontà di coinvolgere nuovamente il Prefetto di Foggia e portare ufficialmente alla sua attenzione l’emergenza sicurezza denunciata dai commercianti rafforzando la richiesta di incontro con le denunce formalizzate negli ultimi mesi.

“Siamo al fianco dei commercianti e questa sera lo abbiamo ribadito con forza. Tanto loro che noi siamo preoccupati dall’escalation di reati e temiamo che possano ulteriormente aumentare con l’approssimarsi del periodo natalizio, quando le vendite e gli incassi aumentano. È fondamentale proteggere chi ogni giorno lavora e investe nella propria attività, garantendo occupazione e producendo servizi a vantaggio della comunità”, ha dichiarato l’assessora alle Attività produttive Cecilia Belpiede.

“L’Amministrazione è costantemente impegnata a svolgere al meglio le sue pur limitate funzioni in tema di sicurezza e ordine pubblico. A partire dal potenziamento del sistema di videosorveglianza. Alle 35 telecamere già operative al momento del nostro insediamento, abbiamo aggiunto 17 dispositivi nel 2023 e ora ne stiamo installando altri 16, alcuni dei quali già collocati in piazze e parchi e connessi alla centrale operativa, anche questa oggetto di un ulteriore potenziamento ed efficientamento.

Entro il 2025 saremo in grado di completare l’attività programmata con l’installazione di ulteriori 19 telecamere, realizzando così una rete di 87 videocamere, che garantiranno un monitoraggio capillare della città, con un investimento complessivo di oltre 725.000 euro,” ha aggiunto l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola