Il “pane a prosciutto” di Canosa di Puglia selezionato per raccontare preparazioni ed usi della Nutella

CANOSA DI PUGLIA - Le ricchezze culinarie locali, come il “pane a prosciutto”, recentemente riconosciuto come PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) (leggi, ndr), sono in grado di racchiudere al loro interno storie, tradizioni e identità di un’intera comunità. Il suo percorso di valorizzazione, che l’ha visto coinvolto anche nell’VIII edizione di “Tipicamente Canosa”, trova adesso una nuova tappa, in quanto è stato reso noto come sia stato selezionato da Nutella, storico e iconico marchio della Ferrero, per raccontare usi e preparazioni della sua crema alla nocciola.

Candidato dalla consigliera comunale Antonia Sinesi, nell’ambito della campagna “Candida il pane della tua regione”, che ha inteso esaltare l’arte della panificazione, il “pane a prosciutto” è stato scelto tra le circa 13.000 richieste pervenute, per un totale di 240 prodotti selezionati a livello nazionale. Questo è un riconoscimento degno di nota, che avvalora un percorso intrapreso in sinergia con la Pro Loco Canosa, volto all’esaltazione di gusti, sapori e alla promozione culturale e turistica del territorio.

Nella lista dei pani, consultabile online sul sito della Nutella alla voce “Pane e Nutella” (leggi, ndr), figurano, fra gli altri, anche il pane di Gravina, il pane di Lucera, il pane di Sant’Antonio e il pane di Orsara.

«C’è tanta soddisfazione, emozione», spiega la consigliera comunale Antonia Sinesi, che si è occupata degli studi che hanno portato al riconoscimento del “pane a prosciutto” come Prodotto Agroalimentare Tradizionale. «Questo ulteriore riconoscimento premia gli sforzi di chi intende continuare su questa strada, valorizzando la nostra terra, i nostri prodotti, la nostra storia».

