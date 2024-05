De Candia Group: un servizio all’avanguardia, ecosostenibile e di grande qualità per la pulizia delle superfici

CONTENUTO SPONSORIZZATO

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - L’azienda De Candia Group Srl, con sede a San Ferdinando di Puglia (BT), leader nel settore edile sul territorio e oltre, punta a distinguersi attraverso l’innovazione tecnologica sostenibile, in grado di ridurre l’impatto negativo sull’ambiente. Attiva da tre generazioni, è diretta da un team giovane e particolarmente sensibile alle tematiche ecologiche. Abbiamo incontrato Carlotta Lamonaca, Responsabile amministrativa della De Candia Group, per approfondire alcuni aspetti della mission aziendale, progetti e tratti distintivi dell’attività. (Foto)

Dottoressa Lamonaca, partiamo subito dalla vostra nuova attrezzatura.

«Per differenziarci dall’ordinario nel nostro settore, ovvero costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni e restauro, attività che eseguono ormai tutti i nostri colleghi sul territorio, abbiamo deciso di investire nell’acquisto di un macchinario con qualità ecosostenibili. Si tratta di un macchinario che rientra anche nella Transizione 4.0, quindi di ultima generazione, che fornisce un particolare servizio di sabbiatura, ovvero una pulitura microaeroabrasiva che consente di pulire la superficie senza rovinarla. Rispetto all’ordinaria sabbiatura, si differenzia per una fase diagnostica pre-intervento, utile a determinare la lavorazione, cioè la messa in pressione del macchinario ma anche la componente da utilizzare in base alle superfici. La nostra sabbiatrice può utilizzare infatti diverse componenti, come il bicarbonato di sodio, o componenti vegetali come inerti di mais e noci. Questo ci permette di poter operare in diversi settori, quali il settore edile per la pulizia ordinaria di pietre, legno, vetro e ferro; il settore navale per la pulizia di alghe, pavimentazione in teak e rimozione di ruggine sulle superfici in ferro; il settore alimentare, per la pulizia dei rulli, con il vantaggio ulteriore di eseguire l’intervento durante la lavorazione senza dover fermare le linee di produzione, poiché vengono utilizzati componenti vegetali. Infine, non certo per ultimo per importanza, anche nel settore vinicolo per la pulizia delle cisterne. Le proprietà ecosostenibili di questa sabbiatrice sposano i criteri ESG che consentono di arricchire i bilanci sostenibili delle attività e delle pubbliche amministrazioni. La nostra azienda, infatti, lavora sia con committenze private che con la pubblica amministrazione.»

Quali sono i vantaggi per chi decide di avvalersene?

«Per la pubblica amministrazione, l’opportunità di rispettare i criteri imposti a tutela dell’ambiente, grazie all’utilizzo degli inerti e preservando la struttura sulla quale si lavora; anche per le aziende private rientrare nei criteri ESG attribuisce un punteggio maggiore nella stesura del bilancio sostenibile, perché certifica che l’azienda si interessa all’ambiente e al sociale, cioè ha cura delle persone che ne beneficiano.»

Da dove nasce l’idea di dare una marcia in più alla vostra azienda?

«È legata all’amore per l’ambiente, che ha ispirato anche un nostro slogan: “Rispetta anche te la natura, prova la nostra sabbiatura”. Avevamo già una sabbiatrice, alimentata con sabbia e acqua, ma il desiderio del titolare è sempre quello di differenziarsi sul mercato seguendo le tendenze del momento, quindi negli ultimi anni l’ecosostenibilità. Soprattutto venendo fuori da un periodo in cui la nostra azienda si è dedicata alla riqualificazione energetica e sismica, grazie al bonus 110 che ci ha permesso di riqualificare tutti gli edifici.»

L’azienda è attiva da tre generazioni, al momento è guidata da Giovanni, 36 anni, che ha deciso di guardare e investire sul futuro.

«Il nostro desiderio è offrire questo servizio non solo ai privati ma anche, per esempio, ai nostri comuni, a beneficio degli edifici pubblici. Abbiamo edifici rivestiti da bellissima pietra locale, a Margherita di Savoia, Barletta, San Ferdinando di Puglia, Canosa di Puglia... vorremmo aiutare gli enti pubblici a riqualificare la bellezza del nostro territorio, tutelando al tempo stesso l’ambiente. Fortunatamente la Puglia negli ultimi anni si è riscattata a livello nazionale e internazionale, oggi i turisti ci raggiungono anche per il piacere di ammirare i nostri bellissimi monumenti. Poter vedere riqualificato ogni monumento nelle nostre città sarebbe meraviglioso.»

GAETANO DALOISO

DE CANDIA GROUP SRL UNIPERSONALE

Via Cerignola, 80 - 76017 San Ferdinando di Puglia (BT)

Tel.: 0883.011944

P.IVA 08110600726

Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.