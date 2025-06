Innovazione, sostenibilità e accoglienza: il Lido Apulia protagonista della nuova stagione estiva

CONTENUTO SPONSORIZZATO

MARGHERITA DI SAVOIA - Tra le realtà più vivaci e apprezzate del litorale pugliese, il Lido Apulia si conferma anche per l’estate 2025 un punto di riferimento per turisti e residenti. Alla guida dello stabilimento una gestione tutta al femminile: le sorelle Alessia e Raffaella Damato, affiancate dalla madre, hanno saputo imprimere uno stile distintivo, coniugando sostenibilità ambientale, attenzione al cliente e innovazione costante. Le abbiamo intervistate per conoscere le novità della stagione.

Quali interventi avete introdotto rispetto alla scorsa stagione per migliorare l’esperienza dei clienti?

«Abbiamo lavorato su diversi fronti, puntando a rendere il soggiorno ancora più confortevole e personalizzato. La novità più apprezzata sono senz’altro i nuovi baldacchini con letti king size, pensati per offrire maggiore privacy e relax rispetto alla tradizionale postazione con ombrellone.

Sul piano gastronomico, l’arrivo di un nuovo chef ci ha permesso di rinnovare l’offerta, puntando su una cucina ispirata ai prodotti locali e a chilometro zero, in un’ottica di valorizzazione del territorio.

Abbiamo inoltre potenziato la proposta del nostro bar con una cocktaileria più curata: ogni domenica organizziamo happy hour con drink creativi e accompagnamento musicale, per rendere i pomeriggi al mare ancora più piacevoli.»

La sostenibilità resta uno dei vostri capisaldi. Quali iniziative avete adottato in questa direzione?

«Ne siamo particolarmente orgogliose. Quest’anno abbiamo rafforzato la raccolta differenziata coinvolgendo attivamente i clienti, attraverso una comunicazione efficace e un dialogo costante.

Stiamo progressivamente eliminando la plastica monouso, sostituendola con materiali compostabili ed ecosostenibili.

Inoltre, abbiamo deciso di vietare l’uso di shampoo e detergenti all’interno delle docce sulla spiaggia: un gesto concreto per tutelare la sabbia e salvaguardare il nostro ecosistema.»

Il ritorno della Bandiera Blu rappresenta un importante riconoscimento per il territorio. Qual è il vostro punto di vista?

«È un traguardo che accogliamo con grande soddisfazione. Quest’anno la qualità delle acque è davvero eccellente: il mare è limpido e cristallino, e questo è evidente a tutti.

Come struttura, ci impegniamo quotidianamente per garantire la pulizia e la cura della spiaggia. Riteniamo che offrire un ambiente ordinato e rispettoso non sia solo un dovere professionale, ma anche un atto di responsabilità verso chi sceglie di trascorrere qui il proprio tempo libero.»

L’incremento delle presenze turistiche è già percepibile. Come vi state organizzando per affrontare l’alta stagione?

«Abbiamo maturato esperienza nella gestione di picchi di affluenza, in particolare nel periodo post-pandemico. La nostra spiaggia, molto ampia, ci consente di accogliere numerosi ospiti garantendo comfort e distanziamento.

Puntiamo molto sulla formazione dello staff e su una cultura dell’accoglienza fondata su gentilezza, disponibilità e attenzione ai bisogni individuali. La qualità del servizio nasce da questi elementi.»

In termini di sicurezza, quali misure adottate per la tutela dei bagnanti?

«Oltre a far parte del servizio di salvamento collettivo, possiamo contare su personale interno sempre presente e attento, sia in spiaggia che in mare.

Nei giorni di mare agitato, preferiamo interagire direttamente con i clienti, offrendo indicazioni e consigli, soprattutto a famiglie con bambini o a persone anziane.

Per noi la sicurezza non è solo questione di presidi tecnici, ma di relazione umana: ogni ospite deve sentirsi seguito, ascoltato e protetto.»

State già pensando a nuovi sviluppi futuri per lo stabilimento?

«Abbiamo diverse idee in fase di valutazione, anche se per ora preferiamo mantenere il riserbo.

Quel che è certo è che intendiamo crescere con coerenza, proponendo servizi e spazi in linea con i nostri valori: qualità, semplicità e calore umano.»

Cosa rappresenta per voi il tratto distintivo del Lido Apulia in questa stagione?

«Più che una singola novità, è la conferma di un approccio. Il nostro desiderio è far sentire ogni ospite come a casa, grazie all’entusiasmo e alla dedizione del nostro team.

L’estate, per noi, è un tempo di leggerezza, condivisione e incontro tra generazioni. Ci impegniamo ogni anno per migliorare, anche attraverso piccoli dettagli. Non inseguiamo effetti speciali: puntiamo sulla qualità autentica e sul sorriso dei nostri clienti.»

GAETANO DALOISO

-----

LIDO APULIA

Lungomare C. Colombo, angolo via Cirio - 76016 Margherita di Savoia (BT)

Tel.: 338.6840716

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Social: Facebook - Instagram