Il sindaco Di Feo presenta la nuova Giunta comunale: Muoio, Iannella, Iodice, Capodivento e Landriscina nell’esecutivo

TRINITAPOLI - Francesco di Feo, sindaco di Trinitapoli, eletto alle amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, nel corso di un incontro tenuto presso l’Auditorium comunale dell’Assunta, ha comunicato le nomine dei componenti della giunta comunale. (Video - Foto)

Il primo cittadino ha chiamato ad affiancarlo nell’esecutivo: Cosimo Damiano Muoio (vice sindaco, lavori pubblici, urbanistica, manutenzione, patrimonio ed edilizia residenziale pubblica); Maria Iannella (servizi sociali, cultura, polizia municipale, traffico urbano, protezione civile e randagismo); Antonia Iodice (verde pubblico, natura, servizi cimiteriali, ambiente, servizi ecologici e arredo urbano); Maria Rosaria Capodivento (pubblica istruzione, turismo, politiche giovanili, politiche comunitarie, pari opportunità e accesso ai servizi pubblici); Giovanni Landriscina (attività produttive, commercio, eventi e spettacolo, agricoltura e sport). Il sindaco ha trattenuto per sé le deleghe riguardanti sicurezza, legalità, personale, bilancio, tributi e Ced.

Inoltre, il sindaco ha informato di aver provveduto a convocare, per le ore 10 del 24 giugno 2024, il nuovo consiglio comunale con i seguenti accapi iscritti all’ordine del giorno: convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale; elezione del presidente del consiglio comunale e del vice presidente; giuramento del sindaco; nomina della commissione elettorale; comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha ringraziato la Commissione straordinaria per il lavoro svolto, nei confronti dei quali ha richiesto l’applauso. E ha ricordato il suo primo intervento, all’arrivo dei commissari: “Feci subito un paragone: ‘È come quando ci si rivolge al medico che deve rimetterti in salute e fa delle prescrizioni. C’è stata una operazione di bonifica nel senso che è intervenuta su tutto ciò che aveva portato allo scioglimento del consiglio comunale. In virtù di una legge (art. 143 del TUEL) - aggiunge subito dopo - di cui sarò sempre critico e che andrebbe cambiata. Trinitapoli, ad un certo punto, si è trovata nel punto sbagliato, nel momento sbagliato. Ma adesso occorre voltare pagina, immediatamente’”.

Poi ha stigmatizzato l’atavico fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, nonostante le fototrappole, in periferia e nelle campagne con aumento dei costi per l’ente e di conseguenza per la comunità. “Occorrerà intervenire e parlarne con Ager-Puglia, l’Agenzia della Regione per il servizio di gestione dei rifiuti”.

GAETANO SAMELE