Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: quattro punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per venerdì 8 novembre 2024 alle ore 10.00 e in seconda convocazione per lunedì 11 novembre 2024 alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Sindaco.

2) Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000).

3) Approvazione Regolamento comunale di Contabilità.

4) Approvazione del nuovo Regolamento del Servizio di Economato.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO