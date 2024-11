Consiglio comunale, approvati i punti all’ordine del giorno. Non accoglibile l’unica osservazione al Piano Regolatore Portuale

MARGHERITA DI SAVOIA - Ricordando la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne tenutasi il giorno prima, la seduta del consiglio comunale si è aperta con un gesto molto significativo: la consegna da parte dell’assessore ai servizi sociali Grazia Damato del braccialetto simbolo della campagna contro la violenza sulle donne a tutti i consiglieri comunali.

Su proposta della maggioranza, l’assise ha deliberato di anticipare la discussione del punto 3 all’ordine del giorno, relativo all’esame sulle osservazioni pervenute a seguito dell’approvazione del Piano Regolatore Portuale con Delibera di C.C. n. 30 del 25.9.2024, a causa di altri impegni professionali da parte dell’arch. Vito Leone, capofila del gruppo di progettazione incaricato del Piano, che ha partecipato alla discussione. L’unica osservazione pervenuta è stata considerata non accoglibile dal punto di vista tecnico, anche perché non determina variazioni del Piano Regolatore Portuale, e la proposta ha ricevuto 15 voti favorevoli; i consiglieri di minoranza Pestillo e Quarta non hanno partecipato alla votazione. (Foto)

Di seguito, la variazione di bilancio è stata approvata con 12 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto mentre il Piano per il Diritto allo Studio è stato approvato all’unanimità.

La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO