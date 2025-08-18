Menu

Info Corriere

___________
  • Slide Barra

Politica

Convocato un consiglio comunale monotematico in sessione straordinaria e urgente di martedì 19 agosto sul tema della sicurezza urbana

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia è stato convocato per una seduta monotematica in sessione straordinaria ed urgente con unica convocazione per martedì 19 agosto 2025 con inizio alle ore 18.00. L’argomento all’ordine del giorno è il seguente:

Comunicazioni del Sindaco per Sicurezza Urbana. Determinazioni del Consiglio Comunale.

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO

Margherita di Savoia Lodispoto Bernardo Consiglio comunale Sicurezza urbana Sessione straordinaria