Convocato un consiglio comunale monotematico in sessione straordinaria e urgente di martedì 19 agosto sul tema della sicurezza urbana

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia è stato convocato per una seduta monotematica in sessione straordinaria ed urgente con unica convocazione per martedì 19 agosto 2025 con inizio alle ore 18.00. L’argomento all’ordine del giorno è il seguente:

• Comunicazioni del Sindaco per Sicurezza Urbana. Determinazioni del Consiglio Comunale.

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO