Mare senza barriere, anche nel 2024 spiagge aperte e accessibili per anziani e diversamente abili

MARGHERITA DI SAVOIA - Anche nell’estate 2024 l’amministrazione comunale garantisce ad anziani e diversamente abili la possibilità di fruire delle bellissime spiagge di Margherita di Savoia grazie al prosieguo del progetto “Mare senza Barriere”.

Il Comune di Margherita di Savoia ha infatti consegnato in comodato d’uso gratuito 4 Sedie Job alla Pro Loco per favorire l’accessibilità alle due spiagge libere situate in corrispondenza del Belvedere di Via Valerio (Portuale) e del Belvedere Savino Capacchione. Il servizio sarà attivo tutti i giorni nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2024 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Entrambe le aree sono attrezzate con docce, passerelle per disabili e zone d’ombra. Anche quest’anno, inoltre, è previsto l’impiego di unità cinofile adibite a servizi di salvamento per rafforzare la sicurezza in mare.

Afferma il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto: «L’attribuzione della Bandiera Lilla per le nostre spiagge, che ci è stata ufficialmente comunicata nei giorni scorsi (leggi, ndr), è la migliore attestazione della nostra grande attenzione verso i diversamente abili esercitata sin dall’inizio del nostro primo mandato, nel 2018, e che non si è interrotta neppure nella fase più acuta dell’emergenza pandemica. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra l’assessore ai Servizi Sociali Grazia Damato e la Pro Loco, è possibile offrire un servizio di qualità e in tutta sicurezza per un mare davvero senza barriere ed accessibile a tutti».

