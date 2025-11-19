Sanità, Civita (FdI): «Chiarezza nelle nomine dirigenziali e valorizzazione dell’impegno delle donne con il part-time»

ANDRIA - Sanità, chiarezza ed efficienza. Flavio Civita, candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia, denuncia liste d’attesa ancora lunghissime. La sua proposta: ottimizzare la gestione di esami e referti per dimezzare i tempi, senza spendere un euro in più. Tra le priorità anche la trasparenza nelle nomine dei dirigenti: solo merito, zero favoritismi o logiche di appartenenza.

«Ci sono decine di delibere pubblicate - afferma Civita - ma non si capisce come nascano né su quali basi. Parlo soprattutto delle nomine dirigenziali. Perché creare criteri su misura, fuori dai bandi? Non me lo spiego. C’è il rischio di zone d’ombra nella gestione, e questo non è accettabile: in sanità si deve premiare chi vale, non chi è vicino a qualcuno».

Al cuore del sistema ci sono le persone: medici, infermieri, operatori che ogni giorno lo tengono in piedi. Civita vuole valorizzarli, con uno sguardo speciale alle donne in corsia, spesso schiacciate tra turni massacranti e famiglia.

«Tante operatrici sanitarie - conclude Civita - si prendono cura dei pazienti quasi senza sosta. Non serve chissà cosa per rendere più semplice e immediato l’accesso al part-time: dare a queste mamme la possibilità di una vita familiare dignitosa è un atto di giustizia».

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Flavio Civita