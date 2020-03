Coronavirus, nessuna soppressione di mercati nella provincia BAT. UniPuglia: «In tutto il territorio solo il rispetto delle precauzioni»

ANDRIA - «Nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani i mercati si svolgeranno con regolarità, senza alcuna soppressione che sarebbe oltremodo illegittima, come illegittimi sono i provvedimenti adottati dai Sindaci che hanno disatteso sia le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 9 del 2 marzo 2020 che al successivo DPCM del 4 marzo 2020, ma anche delle indicazioni dell’A.N.C.I. e della stessa Regione Puglia che in data 6 marzo 2020 ha fornito per iscritto i chiarimenti interpretativi delle disposizioni di cui sopra, evincendo che i mercati ordinari non rientrano nella fattispecie di “manifestazioni” ed “eventi” pubblici e/o privati.

Detto questo giunge la nota dell’Unità di Crisi UniPuglia e CasAmbulanti il cui responsabile, Savino Montaruli, ha dichiarato: “Chi ha adottato provvedimenti di soppressione dei mercati lo ha fatto interpretando ed applicando in modo scorretto la norma. Nella provincia BAT nessun mercato sarà soppresso allo stato attuale, senza interventi normativi o disposizioni che ad oggi non ci sono e non ci sono mai state. Anche la Prefettura BAT nulla ha esternato in merito alla fattispecie, recependo appieno il significato dei provvedimenti governativi che escludono i mercati ordinari dall’emergenza, salvo le precauzioni che gli ambulanti stanno già da giorni adottando. Pertanto, mercato regolare lunedì ad Andria, a Minervino Murge e a Trinitapoli; martedì a Trani, a Bisceglie e a San Ferdinando di Puglia; regolari quelli di giovedì a Canosa di Puglia e a Margherita di Savoia; e quelli di sabato a Barletta e a Spinazzola. Presso la nostra Unità di Crisi - prosegue Montaruli - stiamo altresì raccogliendo testimonianze e archiviando situazioni che risultano essere anche al limite del “procurato allarme” con un fascicolo che potrebbe essere trasmesso anche all’Autorità Giudiziaria competente. In ogni caso, la crisi profonda che sta definitivamente falcidiando un’intera Categoria, quella degli Ambulanti, sarà oggetto di manifestazioni di esternazione pubblica con richiesta del Riconoscimento dello Stato di crisi anche per gli Ambulanti e riconoscimento dello Status di “Categoria Disagiata”, come da tempo le due Associazioni di Rappresentanza UniPuglia e CasAmbulanti stanno chiedendo dimostrando oggi che i mercati sono considerato l’anello debole della catena e proprio per questo vanno sostenuti ed aiutati”.»

Area Comunicazione UniPuglia