Le spiagge di Margherita di Savoia fanno il bis: insignite della Bandiera Verde anche per il 2020

MARGHERITA DI SAVOIA - Per il secondo anno consecutivo Margherita di Savoia è stata insignita della Bandiera Verde, il vessillo che indica l’appartenenza al circuito delle città turistiche a misura di bambino: l’annuncio è stato dato direttamente dal prof. Italo Farnetani, presidente del comitato tecnico scientifico dei pediatri che si occupa annualmente di selezionare le località meritevoli del prestigioso riconoscimento. La decisione conferma l’assegnazione della Bandiera Verde alle spiagge di Margherita di Savoia avvenuta per la prima volta in assoluto lo scorso anno.

La Bandiera Verde sta ad indicare una località marittima con caratteristiche particolarmente adatte ai bambini: attraverso una minuziosa indagine condotta da uno staff di pediatri, vengono vagliate caratteristiche quali la spiaggia sabbiosa, i fondali bassi in modo da consentire ai bambini di giocare in sicurezza, la presenza di attrezzature dedicate ai più piccoli e di stabilimenti balneari con spazi ampi tra gli ombrelloni nonché dotati di assistenti di spiaggia, opportunità di svago e divertimento per i genitori, presenza nelle vicinanze di strutture di ristorazione capaci di rispondere alle esigenze dei bambini. Particolare attenzione viene ovviamente prestata alla qualità ambientale e delle acque.

Dal 2008 ad oggi, con il contributo di oltre 2500 pediatri italiani ed europei, sono state individuate circa 150 spiagge a misura di bambino: in Puglia ne sono complessivamente 13 e Margherita di Savoia è l’unica località della Provincia di Barletta-Andria-Trani a ricevere il prestigioso vessillo. La cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Verde 2020 avrà luogo ad Alba Adriatica, località turistica del teramano, il prossimo 27 giugno.

«La riconferma per il secondo anno consecutivo della Bandiera Verde - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto - è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità e premia la capacità di fare sistema tra ente locale e operatori del settore turistico e balneare.

La serietà e l’eccellenza dei servizi che i nostri stabilimenti balneari mettono a disposizione sono realtà conclamate da anni e contribuiscono a rilanciare l’immagine turistica di Margherita di Savoia: la scelta della nostra amministrazione comunale di investire sulla destagionalizzazione delle presenze viene corroborata da questo prestigioso riconoscimento e ci sprona ad andare avanti in questa direzione».

