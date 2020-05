Cosimo Damiano Daloiso è il nuovo coordinatore di Italia Viva “Insieme Trinitapoli”: «Il mio impegno per la città e il territorio»

TRINITAPOLI - È Cosimo Damiano Daloiso, 30 anni, il nuovo coordinatore di Italia Viva “Insieme Trinitapoli”. Esperto di patronato e CAF, Daloiso è molto vicino al mondo dell’agricoltura e dei servizi sociali.

«Voglio iniziare da subito questa esperienza politica - ha dichiarato il neo coordinatore Cosimo Damiano Daloiso -, mettendo a disposizione della mia città e dei paesi limitrofi il mio impegno e il mio senso civico. Lavorerò a questo progetto con stimoli inediti, al fine di poter ottenere risultati tangibili per la crescita dell’intero territorio».

«In questa giornata nella quale ricordiamo le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice, ricorrenza istituita dalla Repubblica Italiana nell’anniversario delle morti del Presidente Aldo Moro e del giornalista Peppino Impastato - ha sottolineato Giovanni Leone, componente dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva -, mi sia concesso un saluto ai tanti giovani che, con grande coraggio e volontà e con grande spirito di appartenenza ai valori dello Stato, si impegnano quotidianamente nella politica.

Quest’oggi, da Trinitapoli arriva la notizia dell’impegno dell’amico Cosimo Damiano Daloiso quale coordinatore del Comitato “Insieme Trinitapoli” di Italia Viva. Un punto di partenza, politico e programmatico, in vista delle nuove importanti sfide a cui la città trinitapolese è chiamata.

È evidente il riferimento all’attuale amministrazione comunale che, vogliamo dirlo senza fraintendimento alcuno, ha operato e sta operando in modo impeccabile per il bene di tutti. Un’amministrazione che, in silenzio e con tanta fatica, è riuscita a risollevare la città da una situazione debitoria devastante, risanandola e dandole nuovo impulso, attraverso una programmazione che è punto di riferimento anche per le città limitrofe. Un’amministrazione che ha saputo gestire con attenzione, coraggio e impegno la grave crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia da Coronavirus. Un tempo nel quale i trinitapolesi non sono mai stati lasciati soli.

Sono convinto che in questo quadro, il Comitato “Insieme Trinitapoli” di Italia Viva, attraverso l’autorevole guida del neo coordinatore Cosimo Damiano Daloiso, saprà dare il proprio fattivo contributo per la realizzazione di un nuovo progetto moderato e riformista per la Trinitapoli del futuro. Quella che già da oggi bisogna programmare, INSIEME.»

Comunicato Stampa “ITALIA VIVA - Insieme Trinitapoli”