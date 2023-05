Forza Margherita: “È arrivato il momento di dare dignità agli operatori ecologici salinari”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Avevamo sollevato la questione in campagna elettorale, con l’approssimarsi della nuova giunta comunale ci pare giusto portare avanti una battaglia di dignità umana e sociale e cioè quella degli adeguamenti contrattuali degli operatori ecologici salinari.

Molti operatori ecologici, pur svolgendo un ruolo fondamentale per il decoro e la pulizia della nostra città, si trovano a vivere da decenni con contratti part-time, contratti da poco più di 800 euro, costretti a vivere in una situazione economica precaria e per nulla rassicurante in un periodo in cui l’inflazione ed i prezzi di mercato aumentano quotidianamente.

Purtroppo, in questi giorni siamo venuti a conoscenza di alcuni licenziamenti nelle maestranze; fanno da contraltare 18 nuove assunzioni stagionali con contratti full time.

Nel prossimo consiglio comunale, a seguito dell’insediamento di tutti gli organismi elettivi, saremo promotori di una vertenza a sostegno degli operatori ecologici con mozioni e richieste di tavoli tecnici utili ad affrontare le vicissitudini di questi lavoratori dimenticati al loro destino anche se fondamentali per la nostra comunità.»

Gruppo consiliare FORZA MARGHERITA (Grazia Galiotta, Giovanni Leone, Francesco Pestillo, Emanuele Quarta, Gianluca Di Lecce)