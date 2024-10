Terminate le operazioni di pulizia del Canale Scarafone, utilizzato come discarica

CERIGNOLA - Sono terminate nella giornata di ieri, 10 ottobre 2024, le operazioni di pulizia del Canale Scarafone le cui sponde sono state inquinate da rifiuti di ogni tipo.

L’intervento, realizzato su una lunghezza di 550 metri, è stato programmato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e realizzato con le risorse economiche della Regione Puglia, pari a 139.000 euro, destinate alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di corsi d’acqua superficiali.

“I primi abbandoni di rifiuti in quella zona risalgono addirittura al 2011 - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Michele Lasalvia -, ed è facile comprendere quanti danni all’ambiente e, potenzialmente, alla salute ne siano derivati. Purtroppo, sono tanti i canali che attraversano le campagne cerignolane e che sono utilizzati come discariche. Grazie al lavoro dei tecnici comunali, abbiamo realizzato una mappatura capillare delle zone più colpite dall’abbandono sistematico di rifiuti e siamo pronti a procedere alla bonifica di canale Giardino, mettendo a frutto il finanziamento di circa 500.000 euro ottenuto dalla Regione Puglia. In parallelo, prosegue la complessa attività tecnico-burocratica di disinquinamento del canale Lagrimaro. Le autorità regionali hanno, finalmente, approvato il progetto esecutivo e hanno assunto l’impegno ad iniziare quanto prima i lavori attesi da anni. Un impegno sulla cui attuazione vigileremo”, conclude l’assessore Lasalvia.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola