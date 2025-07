Incendi danneggiano la vegetazione lungo la pista ciclabile e in Contrada Scarola. Immediato l’intervento del sindaco e delle squadre di emergenza

TRINITAPOLI - Nella serata di sabato 12 luglio scorso, il territorio di Trinitapoli è stato interessato da una serie di incendi che hanno colpito in particolare la pista ciclabile, nei pressi della zona umida, e l’area rurale di Contrada Scarola.

Le fiamme hanno provocato danni alla vegetazione spontanea lungo i margini del tracciato, compromettendo anche diversi alberi presenti nelle aree colpite. Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, coadiuvati dal sindaco Francesco di Feo, dal vicesindaco Cosimo Damiano Muoio, dall’assessore Giovanni Landriscina e dal consigliere comunale Gioacchino Cicinato.

Le autorità non escludono l’ipotesi di incendi dolosi. Sono in corso le indagini per accertare la natura e le cause dei roghi.

«Voglio esprimere la mia preoccupazione per quanto accaduto - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo -. Ringrazio le forze dell’ordine, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento. È fondamentale che tutti collaborino per tutelare il nostro territorio e la nostra vegetazione. Continueremo a monitorare la situazione e a lavorare per garantire la sicurezza della nostra città».

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima attenzione e a segnalare eventuali comportamenti sospetti o situazioni di pericolo, in un’ottica di prevenzione e responsabilità condivisa.

Redazione CorriereOfanto.it