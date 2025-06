Trinitapoli, intervento contro il randagismo: cucciolate messe in salvo e affidate alle cure veterinarie

TRINITAPOLI - Mercoledì 25 giugno 2025 si è svolto a Trinitapoli un intervento mirato di contrasto al randagismo, promosso dall’Assessorato comunale con il coordinamento dell’assessora Tonia Iodice e della comandante della Polizia Locale, Giuliana Veneziano, responsabile dell’Ufficio Randagismo. Presente anche la consigliera comunale Carmen Clemente.

L’operazione è stata condotta in collaborazione con l’associazione “L’Isola di Toby”, rappresentata dal referente Alessio Boccasini. A seguito di segnalazioni giunte da cittadini, sono state recuperate alcune cucciolate in aree urbane, garantendo la presa in carico dei piccoli e l’assistenza alle madri.

Gli animali sono stati messi in sicurezza, affidati a cure veterinarie e saranno sottoposti a controlli sanitari. Dove possibile, si procederà all’avvio di percorsi di adozione e reinserimento.

L’iniziativa, che ha avuto esito positivo, rientra in un piano più ampio per la tutela del benessere animale e il coinvolgimento attivo della comunità. L’assessora Iodice ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti, confermando il massimo impegno nella lotta al fenomeno del randagismo.

GAETANO DALOISO