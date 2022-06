Margherita di Savoia, inaugurata la nuova area mercatale. Lodispoto: “Ancora una volta fatti e non parole”

MARGHERITA DI SAVOIA - Oggi, giovedì 2 giugno 2022, è stata restituita alla cittadinanza e agli operatori commerciali la nuova area mercatale, rimessa a nuovo dopo i lavori di rifacimento resisi necessari e realizzati nelle ultime settimane: da questa mattina commercianti e utenti hanno potuto dunque tornare a recarsi nella consueta sede a ridosso del Polo degli Studi “Aldo Moro” per il tradizionale mercato del giovedì. (Foto Corriere - Fotografo Amico)

«Ancora una volta - commenta il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto - si tratta di una promessa mantenuta da parte della nostra amministrazione comunale: avevamo preso l’impegno di rimettere a nuovo l’intera zona, degradatasi nel giro di pochi anni e divenuta pericolosa per i cittadini oltre che disagevole per i commercianti a causa di grosse buche apertesi nell’asfalto, e a tempo di record abbiamo potuto riconsegnare alla comunità l’area mercatale completamente rimessa a nuovo e con gli stalli rigorosamente definiti per agevolare il lavoro degli esercenti. Abbiamo così posto rimedio ad una situazione, causata da chi ci ha preceduto, che aveva comportato uno spreco di ingenti risorse finanziarie per un’opera andata incontro ad un rapido degrado. Dopo la sistemazione provvisoria del mercato sul Lungomare Amerigo Vespucci nelle ultime settimane, abbiamo mantenuto la parola in tempi rapidissimi con i cittadini ed i mercatali. L’area è inoltre fornita di pubblica illuminazione e di prese per l’erogazione dell’energia elettrica per i commercianti di prodotti alimentari ed a breve sarà dotata anche di servizi igienici in sostituzione dei bagni chimici. Invito cittadini e commercianti a servirsi in maniera diligente e rispettosa di questa nuova area e rivolgo il mio plauso all’ottimo lavoro svolto dall’assessore al commercio Mario Braccia, dall’Ufficio Tecnico nella persona di Renato Cadura e dall’Ufficio Commercio nella persona di Giuseppe Amoroso. Come sempre, fatti e non parole!».

