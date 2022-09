Margherita di Savoia, “estate sicura”: anche a settembre continuano i controlli dei Carabinieri su tutto il litorale

MARGHERITA DI SAVOIA - Continuano anche nel mese di settembre i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Barletta e in modo particolare della Stazione di Margherita di Savoia su tutto il litorale margheritano per vigilare, anche in questi ultimi scampoli di periodo estivo, sul regolare svolgimento delle attività balneari e soprattutto della movida serale, particolarmente viva nell’arco serale e notturno, in modo particolare durante il weekend. In particolare, nella serata di ieri i militari della locale Stazione hanno innalzato l’attenzione e aumentato l’attività di controllo del territorio con dei servizi finalizzati al contrasto all’odioso fenomeno di spaccio di stupefacenti, oltreché della cosiddetta “malamovida”. In modo particolare i militari dell’Arma si sono soffermati sul lungomare margheritano, luogo di ritrovo dei giovanissimi e teatro del gravissimo episodio di sangue avvenuto nella notte dell’8 settembre u.s..

Il dispositivo è stato composto dai reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri, e in particolare dalla Stazione di Margherita di Savoia, nonché dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia.

Nel corso di tale attività i militari hanno proceduto al controllo di alcuni locali commerciali, siti proprio in Margherita di Savoia.

Durante il servizio coordinato, sono stati altresì organizzati tre posti di controllo a doppio senso di marcia nei pressi del centro cittadino, ove sono state controllate 25 autovetture, identificate oltre 40 persone nonché comminate numerose sanzioni al Codice della Strada per assicurazione scaduta, mancato uso della cintura di sicurezza e mancanza di documenti.

I controlli straordinari continueranno fino al termine del periodo estivo per poi essere rimodulati con l’arrivo del periodo autunnale.

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani