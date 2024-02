Lunedì 12 febbraio, partono i nuovi interventi di miglioramento della rete fognaria AQP

MARGHERITA DI SAVOIA - A completamento dei lavori effettuati da AQP nello scorso mese di settembre, che prevedevano gli interventi di pulizia straordinaria delle condotte e l’effettuazione dei rilievi e delle indagini preliminari per la cantierizzazione delle opere successive, a partire da lunedì 12 febbraio avranno inizio i lavori di rifacimento del tronco fognario posto a servizio del centro abitato nel tratto corrispondente a Corso Vittorio Emanuele compreso tra angolo Via Osteria, angolo Via Africa Orientale e angolo Via Mazzini. L’intervento, che non prevede alcun onere a carico del Comune, è finalizzato ad una definitiva sistemazione delle condotte per garantire un miglior deflusso delle acque fognarie.

«L’AQP si conferma un interlocutore prezioso per il Comune di Margherita di Savoia - dichiara il Sindaco, avv. Bernardo Lodispoto - e prosegue con grande affidabilità la sua politica di interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi sul territorio. Il nostro percorso di collaborazione, già avviato da diversi anni, sta portando ad un sostanziale e visibile miglioramento delle reti idriche e fognarie nel territorio di Margherita di Savoia. In particolare le criticità connesse al tratto posto in corrispondenza di Corso Vittorio Emanuele hanno rappresentato un problema per decenni e solo con la nostra amministrazione sono state messe in campo tutte le misure necessarie per affrontare e risolvere la situazione. Voglio pertanto ringraziare il Presidente del Consiglio d’Amministrazione AQP Domenico Laforgia, la direttrice generale Francesca Portincasa e gli ingegneri Piervito Lagioia, Francesco Avitto e Giuseppe Cortellino della struttura territoriale operativa Bari/BAT dell’Acquedotto Pugliese per questa efficace sinergia istituzionale che ci permetterà, al termine dei lavori, di portare a casa un altro importante risultato per la comunità di Margherita di Savoia».

