San Ferdinando di Puglia, quattro nuovi agenti di Polizia locale in convenzione con il Comune di Barletta

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Da oggi e fino a tutto settembre, San Ferdinando di Puglia avrà 4 agenti di Polizia locale in più. È il frutto di una convenzione con il Comune di Barletta, che ringraziamo e che distaccherà per 12 ore settimanali i 4 vigili urbani, in favore delle attività di controllo e sicurezza del nostro Comune. Stamattina li abbiamo accolti con piacere, augurando loro buon lavoro e ringraziandoli per la disponibilità». La sindaca di San Ferdinando di Puglia, Arianna Camporeale, annuncia l'entrata in servizio di nuove risorse umane in forza al Corpo di Polizia locale guidato dal comandante Matteo Ricco. (Video)

«Abbiamo inteso rimpinguare il Corpo municipale - spiega l'assessore alla Sicurezza, Roberto Lombardi - facendo ricorso ad una partnership con Barletta. Ci consentirà di garantire maggiore presenza sul territorio in occasione dei mesi estivi, anche col supporto degli strumenti digitali e tecnologici di cui ci stiamo via via dotando: dalle 16 telecamere di videosorveglianza alle fototrappole per contrastare, prevenire e sanzionare l'abbandono dei rifiuti».

