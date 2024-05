Rinasce a Trinitapoli il sodalizio dei tifosi interisti, che prenderà il nome di Inter Club 3.0

TRINITAPOLI - Come una fenice, con la cucitura di scudetto e seconda stella sulla maglia, gli interisti di Trinitapoli danno nuovamente vita al club cittadino che porterà l’azzurro e il nero a sventolare in maniera ufficiale sulla città. Sabato 23 marzo, 20 soci fondatori si sono riuniti in assemblea per la lettura e la firma dello statuto e dell’atto costitutivo del club intitolato alla grande “bandiera” nerazzurra Giacinto Facchetti.

Il primo Inter Club casalino nasce nel 1990 (presidente Mimmo De Biase) e vede ospite il suo “patron” Giacinto Facchetti, che viene ospite a Trinitapoli grazie ad un contatto di un suo caro amico di origini trinitapolesi. Il club ha una durata di poco più di 10 anni. La seconda apertura risale al 2014, sempre con lo stesso nome e con presidente Luigi Di Bitonto. Rimane in vita 4 anni per poi richiudere i battenti fino al marzo di quest’anno.

Durante l’assemblea costituente si è provveduto anche a nominare le cariche del consiglio direttivo del club, che sarà presieduto da Domenico (detto Mimmo) Di Biase, al quale sarà affidato il compito di traghettare la grande famiglia degli interisti trinitapolesi. Ad affiancare Di Biase nel direttivo ci saranno Luigi Di Bitonto come vicepresidente, Domenico Triglione come segretario, Francesco Curci tesoriere, Costantino De Vincentiis come responsabile della sede sociale, Andrea Zicolillo come responsabile stampa e il collegio dei revisori composto da Donato Piccinino, Ruggiero Miccoli e Urbano Sarcina.

L’augurio è che, con la riapertura della sede prevista per il mese di luglio in via Firenze 33 (seguiranno aggiornamenti sulla data ufficiale), i colori nerazzurri possano essere un punto di riferimento in più per chi, nella fede per la Beneamata, cerchi quei sani valori che lo sport può portare.

ANDREA ZICOLILLO (Responsabile stampa Inter Club 3.0 “G. Facchetti” Trinitapoli)