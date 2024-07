A partire da oggi due nuove unità potenziano il Corpo di Polizia Locale

MARGHERITA DI SAVOIA - In data odierna hanno ufficialmente preso servizio due nuove unità che vanno a potenziare il Corpo di Polizia Locale di Margherita di Savoia.

«Sono veramente felice - dichiara il sindaco avv. Bernardo Lodispoto - per l’assunzione a tempo indeterminato di due nuovi agenti del Corpo di Polizia Locale: a causa dei recenti pensionamenti il personale era ormai ridotto all’osso costringendoci anche a ricorrere al supporto di unità in carico ad altri enti ma ora, grazie a questi due nuovi ingressi, sarà possibile organizzare i turni di lavoro in maniera più idonea e lavorare ancora meglio per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Si tratta di un momento importante per la nostra comunità anche perché attesta la ritrovata capacità da parte del nostro Ente di creare nuovi posti di lavoro. Assieme all’assessore alla Polizia Locale Savino Tesoro rivolgo ai due agenti neo assunti i miei più calorosi auguri di buon lavoro!».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO