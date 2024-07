Un milione di euro per il rifacimento di quattro strade comunali extraurbane secondarie

CANOSA DI PUGLIA - Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia, il Comune di Canosa di Puglia ha ricevuto un finanziamento di 1 milione di euro per il rifacimento di quattro strade comunali extraurbane secondarie quali Strada Camerelle di Contessa da incrocio con SP21 (ex Salinelle) fino a casello ferroviario dismesso, Strada Campanelli da incrocio con Strada Iannarsi fino a incrocio con SS93, dalla Borgata di Loconia lungo la strada Iannarsi fino a incrocio con Strada Campanelli e Via Costantinopoli da SP 20 (ex SP 59 San Paolo) fino a via Bertrando Spaventa. Approvati con Delibere di Giunta n. 285, 286, 287, 288 del 12 dicembre 2023 su proposta dell’Assessore alla Manutenzione e Decoro Urbano Saverio Di Nunno, ciascun intervento da 250 mila euro mira ad ammodernare le strade comunali extraurbane secondarie esistenti di esclusiva proprietà pubblica.

«Continua il nostro operato in un’ottica di miglioramento di alcune strade rurali della nostra città. La supervisione, alla ricerca di tutte le occasioni utili all’ammodernamento delle strade rurali continua - afferma l’Assessore alla Manutenzione e Decoro Urbano, Saverio Di Nunno - ed è per questo che ringrazio l’Ufficio Tecnico per il prezioso e costante supporto».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia