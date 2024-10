In arrivo 1,8 milioni di euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale nella provincia BAT

ROMA - In arrivo 1,8 milioni di euro per la riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale della provincia di Barletta-Andria-Trani. Con la registrazione presso la Corte dei Conti, i fondi sono finalmente disponibili tra le risorse rivenienti dalla legge di bilancio per il 2024.

Lo rende noto il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, che dichiara: “Si tratta di fondi messi a disposizione a seguito di un mio emendamento alla legge di bilancio per il 2024, cosiddetto ‘fondo strade’, con un impegno complessivo di 1,8 milioni di euro a valere per tre annualità - precisa il senatore azzurro -, risorse disponibili presso il Dipartimento ‘Casa Italia’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un impegno importante, essenziale per il rifacimento delle nostre strade, soprattutto secondarie, che versano in condizioni spesso disastrose, con conseguenti seri rischi per la sicurezza e l’incolumità di chi vi transita. Da oggi queste somme sono a disposizione degli enti locali e dei territori.

Nei prossimi giorni terrò una conferenza stampa per ulteriori dettagli, al fine anche di raccogliere le istanze dei nostri Comuni e formulare indicazioni più specifiche alla Provincia, continuando a lavorare in sinergia per raggiungere questo ulteriore obiettivo prioritario di sicurezza nel nostro territorio.”

Ufficio Stampa Sen. Dario Damiani