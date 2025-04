L’allievo ufficiale dell’Accademia Aeronautica Nicola Rizzi ricevuto dal sindaco Lodispoto

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, a nome di tutta l’amministrazione comunale, esprime il più sincero orgoglio e rivolge le più vive congratulazioni al giovane Nicola Rizzi, Allievo Ufficiale della Prima Classe dei Corsi Regolari dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, che lo scorso 16 aprile ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana davanti alla Bandiera del massimo istituto di formazione della Forza Armata con il suggestivo sorvolo delle Frecce Tricolori e che, in data odierna, è stato ricevuto assieme ai genitori dal sindaco per un suggestivo e benaugurante scambio di doni.

Questo momento di grande emozione e valore rappresenta non solo una tappa fondamentale nella carriera del giovane ufficiale ma anche un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità di Margherita di Savoia. La dedizione e il sacrificio che il giovane concittadino ha dimostrato nel severo processo di selezione per l’ammissione nella prestigiosa Accademia Aeronautica sono il riflesso di una passione ed un impegno che sono da esempio per tutti, in particolare per le nuove generazioni.

«Il fatto che un nostro giovane concittadino sia entrato a farne parte - sottolinea il sindaco Lodispoto - è un riconoscimento del valore e del talento che la nostra comunità è in grado di esprimere. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, accompagnato da un evento significativo come il sorvolo delle Frecce Tricolori, è un segno tangibile di come il nostro Comune sia legato alla storia e al prestigio della nostra Nazione».

Il Sindaco e l’amministrazione comunale auspicano che l’Allievo Ufficiale Nicola Rizzi possa proseguire con successo la sua carriera nelle Forze Armate portando sempre con sé i valori di impegno, servizio e dedizione alla Patria che sono alla base della sua formazione. «Il nostro Comune - conclude il sindaco - sarà sempre al suo fianco, orgoglioso di vederlo crescere e distinguersi nel suo percorso di servizio alla Repubblica: gli rivolgiamo un sincero augurio e un sentito ringraziamento per l’esempio che ha dato a tutta la comunità di Margherita di Savoia».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO