Poste Italiane: dal 31 ottobre a Margherita di Savoia in funzione l’ufficio postale sostitutivo

MARGHERITA DI SAVOIA - Poste Italiane comunica che, dal 31 ottobre al 15 novembre, per consentire il pagamento delle pensioni, sarà operativa una sede temporanea che sostituirà l’ufficio postale di Margherita di Savoia, attualmente interessato da interventi di ammodernamento finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza, e nel frattempo in appoggio presso l’ufficio di Trinitapoli.

L’ufficio postale mobile, in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari, posizionato nei pressi della sede di Via Africa Orientale, osserverà il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

L’ufficio postale di Margherita di Savoia è inserito nell’ambito di “Polis - Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Poste Italiane - Media Relations