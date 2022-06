Il murales dell’artista Daniele Geniale tiene a battesimo la sede del CPIA “Gino Strada”

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato inaugurato il murales realizzato dall’artista Daniele Geniale presso la scuola media “Giovanni Pascoli” che rende visibile la presenza di una scuola per adulti nella sede del CPIA “Gino Strada” a Margherita di Savoia.

Il murales si intitola “SaliAmo” e raffigura un giovane che, arrampicandosi su un albero, arriva in cielo in un evidente gioco di parole con il vocabolo “sale”, elemento identitario della comunità di Margherita di Savoia, ma che indica anche la possibilità di utilizzare un efficace ascensore sociale attraverso l’istruzione. (Foto)

La sede dl CPIA “Gino Strada” offre un servizio gratuito per consentire agli adulti che non hanno completato il ciclo della scuola dell’obbligo di conseguire un titolo di studio: i corsi vengono personalizzati in base alle esigenze lavorative dei partecipanti.

«Grazie all’impegno dell’assessore alla cultura e pubblica istruzione Mario Braccia - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - abbiamo inaugurato la nuova sezione del CPIA per dare la possibilità agli adulti di rimettersi in gioco ed acquisire competenze e conoscenze utili per inserirsi in un contesto lavorativo. Ritengo molto significativa l’opera realizzata dall’artista Daniele Geniale che rappresenta proprio l’aspirazione a conquistare una posizione migliore nella società. Di concerto col CPIA “Gino Strada” per il futuro abbiamo proposto la realizzazione di corsi di lingua inglese per gli operatori commerciali e quanti lavorano nel settore della ristorazione per offrire servizi sempre più adeguati ai turisti, soprattutto stranieri, che in estate trascorrono le loro vacanze a Margherita di Savoia: ringrazio per la disponibilità il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Margherita Di Pumpo ed il dirigente del CPIA “Gino Strada” Paolo Farina per questa importante sinergia».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO (Foto: Fotografo Amico)