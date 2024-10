Approvato il progetto per la realizzazione del Museo Archeologico Nazionale a Canosa di Puglia. Previste anche due aree parcheggio ed un itinerario navetta

CANOSA DI PUGLIA - La città celebra un momento storico con l’approvazione definitiva della realizzazione del Museo Archeologico Nazionale. Il sindaco Vito Malcangio ha annunciato con orgoglio il raggiungimento di questo importante traguardo, frutto di anni di impegno e collaborazione tra amministrazione locale e Ministero dei Beni Culturali.

“La realizzazione del Museo Archeologico Nazionale è da tantissimi anni l’opera strategica più importante desiderata da tutti i canosini e da tutti i rappresentanti politici che si sono succeduti - ha dichiarato il sindaco Malcangio -. Anche il programma elettorale che ho proposto con la mia coalizione nel 2022 riporta come obiettivo principale la realizzazione del Museo Archeologico Nazionale, indispensabile per soddisfare le legittime aspirazioni della nostra comunità e creare occasioni di sviluppo ed opportunità di lavoro”.

Continuità amministrativa e collaborazione

L’amministrazione attuale ha proseguito nel solco tracciato dalle precedenti, mantenendo la realizzazione del museo come priorità assoluta. “In un’ottica di continuità amministrativa, abbiamo inteso proseguire su questa strada”, ha spiegato il Sindaco. Già con la Delibera n. 6 del 27 febbraio 2020, il Consiglio comunale aveva concesso all’unanimità il comodato d’uso di parte dell’edificio scolastico “Giuseppe Mazzini” al Ministero dei Beni Culturali - Polo Museale della Puglia, destinandolo alla sede del futuro museo.

Sin dal suo insediamento, Malcangio e la sua squadra hanno lavorato per superare le criticità rimaste irrisolte. “Abbiamo dedicato gran parte delle nostre energie e tempo ad affiancare i referenti del Ministero al fine di superare le criticità relative alla progettazione esecutiva, al recupero degli standard a parcheggi determinanti per approvare la variante strutturale al PUG e al percorso di accessibilità” ha sottolineato il primo cittadino.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Per rispondere alle esigenze di accessibilità e sostenibilità legate al nuovo museo, è stata fondamentale la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Con la Delibera n. 147 del 1 agosto 2024, la Giunta Comunale ha approvato il PUMS, che prevede un servizio integrato di trasporto pubblico aggiuntivo. Il piano include la localizzazione di due aree parcheggio e un itinerario navetta al servizio del museo, facilitando così l’afflusso dei visitatori.

“Ci si è immediatamente attivati e, sulla scorta di quanto già precedentemente evidenziato nel 2019 dall’allora Dirigente del III Settore di questo Ente, abbiamo approvato il PUMS”, ha spiegato Malcangio. Questo passaggio è stato cruciale per superare gli ostacoli burocratici e procedere con la variante strutturale al PUG.

Un passo decisivo verso il futuro

La svolta è arrivata con l’approvazione unanime della delibera da parte del Consiglio comunale. “Ieri è una data storica per la nostra città: con l’approvazione della delibera di Consiglio comunale all’unanimità, il Ministero potrà pubblicare il bando di gara per la realizzazione del Museo”, ha annunciato entusiasticamente il Sindaco.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Grazie alle numerose interlocuzioni con il Ministro e la sua struttura operativa, e con il fondamentale supporto dell’europarlamentare On. Francesco Ventola, sono state assicurate le risorse necessarie per il completamento del museo.

Ringraziamenti e riconoscimenti

Il Sindaco Malcangio ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: “Consentitemi di ringraziare il Ministro, i direttori generali Luigi La Rocca e Massimo Osanna, il Direttore Regionale Musei Puglia Luca Mercuri, i funzionari Francesco Longobardi e Anita Rocco, la sovrintendente Anita Guarnieri e tutto lo staff dei progettisti. Un sentito grazie anche ai dirigenti del Comune di Canosa di Puglia Sabino Germinario e Mauro Iacoviello e ai validissimi collaboratori comunali per tutta la difficile ed intricata attività svolta”.

Un nuovo Polo Culturale per Canosa di Puglia

La realizzazione del Museo Archeologico Nazionale rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale di Canosa di Puglia. Il nuovo Polo Museale non solo sarà un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia e storia, ma contribuirà significativamente allo sviluppo economico e turistico della città e dell’intera regione.

Con l’avvio imminente del bando di gara, Canosa di Puglia si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, puntando su cultura, innovazione e sviluppo sostenibile.

GAETANO DALOISO