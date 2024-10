Via Francigena, il Comune di Margherita di Savoia all’assemblea generale di Monte Sant’Angelo

MARGHERITA DI SAVOIA - È tornata a riunirsi in Puglia a distanza di cinque anni l’assemblea generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, ente sovranazionale che promuove il patrimonio culturale e territoriale dello storico itinerario che si snoda sugli antichi passi dei pellegrini diretti in Terrasanta.

La sala conferenze della biblioteca civica “Ciro Angelillis” di Monte Sant’Angelo ha visto la partecipazione di oltre 130 persone fra istituzioni, soci ed amici della Via Francigena in un momento di incontro e di scambio di esperienze tese a valorizzare i percorsi sul territorio: tra gli altri erano presenti delegazioni provenienti da Gran Bretagna, Francia e Svizzera. Il Comune di Margherita di Savoia, che fa parte dell’Associazione delle Vie Francigene dal 2019, era rappresentato dall’assessore alle politiche comunitarie Savino Tesoro e dalla consigliera delegata alla cultura Vanessa Natola.

Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del percorso della Via Britannica, la ratifica dell’ingresso dei nuovi soci, la presentazione dei progetti sul territorio e soprattutto la candidatura della Via Francigena a Patrimonio Unesco. La prossima assemblea generale si terrà a Troyes in Francia il 16 maggio del prossimo anno.

«La partecipazione del Comune di Margherita di Savoia all’assemblea generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene - dichiara il sindaco avv. Bernardo Lodispoto - rappresenta un’occasione molto importante per definire strategie comuni di sviluppo turistico collegate ai progetti di cooperazione internazionale come il Programma Erasmus e in modo particolare al Giubileo del prossimo anno: il nostro territorio ci offre l’opportunità di progettare e realizzare itinerari culturali di assoluto valore e noi dobbiamo essere pronti a sfruttare questa opportunità».

Press release in English

Via Francigena, the Municipality of Margherita di Savoia at the General Assembly in Monte Sant’Angelo

MARGHERITA DI SAVOIA - After five years, the General Assembly of the European Association of Via Francigena (EAVF), a supranational body that promotes the cultural and territorial heritage of the historic route once walked by pilgrims on their way to the Holy Land, has reconvened in Puglia.

The conference hall of the “Ciro Angelillis” Civic Library in Monte Sant’Angelo hosted over 130 participants, including institutions, members, and friends of the Via Francigena, in a moment of exchange and dialogue aimed at enhancing the routes in the region. Among those present were delegations from the United Kingdom, France, and Switzerland. The Municipality of Margherita di Savoia, a member of the Via Francigena Association since 2019, was represented by the Councillor for Community Policies, Savino Tesoro, and the Councillor for Culture, Vanessa Natola.

Key points on the agenda included the approval of the British Via route, the ratification of new members, the presentation of regional projects, and, above all, the candidacy of the Via Francigena for UNESCO World Heritage status. The next General Assembly will be held in Troyes, France, on May 16th of next year.

“The participation of the Municipality of Margherita di Savoia in the General Assembly of the European Association of Via Francigena - stated Mayor Bernardo Lodispoto, Esq. - represents a highly important opportunity to define common strategies for tourism development connected to international cooperation projects such as the Erasmus Program, and particularly next year’s Jubilee. Our region offers us the chance to design and implement cultural routes of great value, and we must be ready to seize this opportunity.”

