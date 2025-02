MARGHERITA DI SAVOIA - In data odierna sono stati avviati i lavori per la realizzazione dell’archivio storico comunale presso l’ex Palazzo di Città. L’intervento è stato ammesso a finanziamento per un importo di 276mila euro nell’ambito dell’avviso pubblico del GAL DaunOfantino per il potenziamento e la valorizzazione del capitale territoriale. Il progetto prevede la realizzazione di tre distinte sale archivio, di cui una attrezzata con postazioni informatiche, più una sala per la divulgazione. (Audiolettura)

«Il nostro Comune - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto - a breve potrà finalmente dotarsi di un Archivio Storico ben organizzato e funzionante, che rappresenta un grande passo avanti per la valorizzazione della nostra identità e della memoria storica della comunità salinara. Sarà dunque più agevole compiere approfondite ricerche sul piano storico, amministrativo, demografico e culturale».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO