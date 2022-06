Camporeale, appello al voto: “È stata una campagna elettorale entusiasmante. Domenica alle urne per votare Città Futura”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Ci siamo, il 12 giugno è arrivato: domenica si vota. È stata una campagna elettorale entusiasmante, bella, piena di soddisfazioni, di motivazioni, di incontri, di argomenti. Abbiamo ascoltato tanta gente, abbiamo parlato a tanti cittadini.

Tanto è stato l’affetto entusiasta che abbiamo percepito, strada per strada, casa per casa. (Video)

Adesso occorre un ultimo sforzo di tutti: andare a votare. Andare a votare in modo ragionato ed utile, scegliendo chi ha una visione di crescita, un programma chiaro, comprensibile, chi ha le qualità morali, le competenze e la voglia che serve per crescere insieme come comunità sanferdinandese.

Votare non è solo un diritto, ma anche un dovere verso se stessi, verso questo nostro paese nel quale abbiamo scelto di restare, avere dei figli, lavorare.

Domenica 12 giugno, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Ciascun elettore avrà a disposizione le 5 schede del referendum e poi la scheda azzurra per votare il sindaco ed i consiglieri comunali che amministreranno San Ferdinando per i prossimi 5 anni.

Sulla scheda azzurra, in basso a sinistra troverete il logo di Città Futura. Per votare basterà barrare il nostro simbolo. Per esprimere la preferenza per il Consiglio comunale, servirà scrivere il cognome di un candidato consigliere. È possibile esprimere anche una seconda preferenza scegliendo un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso.

Domenica andiamo a votare, e scegliamo Città Futura.

ARIANNA CAMPOREALE (Candidata sindaco Città Futuro)