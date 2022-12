Consiglio comunale, premiata l’ASD Yul Gok. Di Lecce lascia “Margherita Migliore” e la maggioranza. Riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio

MARGHERITA DI SAVOIA - Il consiglio comunale di Margherita di Savoia si è riunito in sessione straordinaria nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre 2022 per discutere sei argomenti posti all’ordine del giorno. Unico assente il consigliere comunale Francesco Labranca.

La seduta è stata preceduta da una breve cerimonia per la consegna di una targa da parte dell’amministrazione comunale ad atleti e tecnici della ASD Yul Gok, locale società sportiva di taekwondo, per i prestigiosi risultati ottenuti in occasione di un recente evento agonistico a carattere internazionale: il riconoscimento è stato consegnato dal Sindaco, avv. Bernardo Lodispoto, e dal consigliere comunale con delega allo sport Salvatore Schiavone.

In apertura dei lavori è stata formalizzata la comunicazione con cui il consigliere comunale Gianluca Di Lecce ha annunciato la sua decisione di dimettersi dal gruppo consiliare “Margherita Migliore” per confluire nel gruppo misto e, conseguentemente, dalla carica di capogruppo del gruppo consiliare di maggioranza.

La seduta si è aperta con le comunicazioni, dovute per legge, del prelevamento dal fondo di riserva a seguito del pagamento di debiti fuori bilancio rivenienti da passate amministrazioni: trattandosi di un atto dovuto, non era prevista votazione al riguardo.

L’approvazione dell’undicesima variazione di bilancio è avvenuta con 11 voti favorevoli e 6 astensioni; la ricognizione sulle partecipazioni possedute dal Comune al 31 dicembre 2021 ha ricevuto 9 voti favorevoli e 5 astensioni; l’approvazione delle aliquote IMU e dell’addizionale comunale IRPEF per il 2023, che restano invariate, ha ricevuto in entrambi i casi 10 voti favorevoli e 6 astensioni; infine il riconoscimento e legittimità della fattispecie dei debiti fuori bilancio nonché la ricognizione e riconoscimento degli stessi in carico al Tesoriere comunale in forza di procedure esecutive ha avuto 10 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astensioni.

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia (Video, ndr).

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO