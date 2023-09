Dimissioni Patruno, la replica della sindaca Camporeale: «Annuncio inaspettato». Ed emergono dettagli sulla “cabina di regia”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - L’eco delle dimissioni di Andrea Patruno, presidente del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia, continua a riecheggiare nella vita politica cittadina. La sindaca Arianna Camporeale non ha tardato a rispondere con una dettagliata lettera aperta, mettendo in luce il proprio stupore e la propria delusione.

UN ANNUNCIO INASPETTATO - L’annuncio delle dimissioni ha colto di sorpresa molti, inclusa la sindaca. Camporeale ha evidenziato che, solo tre giorni prima, Patruno aveva partecipato attivamente ad una riunione di maggioranza, senza dare alcun segnale della sua decisione imminente. La sindaca ha espresso chiaramente il proprio rammarico, asserendo che avrebbe sperato in un gesto di “cortesia umana”, considerata la storia collaborativa tra i due, che li ha visti coinvolti in una vittoria elettorale solo 15 mesi prima.

IL TURBAMENTO MEDIATICO - Al di là della sorpresa, Camporeale ha manifestato preoccupazione per il modo in cui la notizia è stata gestita nei media. Invece di rispettare l’attesa di un annuncio formale delle ragioni nel prossimo Consiglio comunale, diverse testate giornalistiche hanno anticipato le possibili cause, presentando versioni che la sindaca ritiene unilaterali, incomplete e talvolta inesatte.

UNA VISIONE POLITICA IN CONFLITTO - La lettera ha poi affrontato la visione di Patruno rispetto al ruolo del presidente del Consiglio comunale. Camporeale ha ribadito la natura essenzialmente istituzionale di tale posizione, separandola dalla Giunta e dalle sue prerogative esecutive. Ha messo in luce come, secondo lei, la piena partecipazione sia fondamentale per una reale condivisione amministrativa, contrapponendosi alle presenze “sporadiche ed occasionali” che, a suo avviso, compromettono la continuità del dialogo e della comprensione reciproca.

In particolare, la sindaca ha respinto l’idea, precedentemente proposta da Patruno, di delegare la discussione strategica a una “cabina di regia”, ovvero un piccolo gruppo di saggi. Camporeale ha evidenziato come tale proposta rappresenti una “logica elitaria”, allontanandosi dai principi di apertura e democrazia che desidera per la sua amministrazione.

UN RINGRAZIAMENTO MALINCONICO - Nonostante le differenze e le tensioni evidenti, Camporeale ha concluso la sua lettera con un gesto di riconoscimento, ringraziando Patruno per il suo prezioso contributo all’amministrazione e legittimando il lavoro da lui svolto fino a questo punto. Questo atto di rispetto, tuttavia, non nasconde la complessità della situazione, e molte domande rimangono senza risposta.

La crepa tra la sindaca Camporeale e il presidente dimissionario Patruno si è allargata, mettendo in luce le tensioni latenti nel cuore della politica di San Ferdinando di Puglia. Mentre il Consiglio comunale e la comunità rimangono in attesa, si avverte un palpabile clima di incertezza. Le decisioni delle prossime settimane saranno cruciali e potrebbero determinare una nuova direzione per il panorama politico locale, con possibili ripercussioni sulle alleanze e le dinamiche di potere.

Redazione CorriereOfanto.it