Comunali 2024, Francesco di Feo apre la campagna elettorale di Resilienza Trinitapolese: “Pronti a lavorare per il bene della comunità”

TRINITAPOLI - «Grande successo per il comizio di apertura della campagna elettorale per le amministrative di Trinitapoli, tenuto dal candidato sindaco della lista Resilienza Trinitapolese, Francesco di Feo. Già sindaco di Trinitapoli per ben due amministrazioni, ha preso la parola per fare chiarezza sulla situazione dello scioglimento del consiglio comunale guidato dall’ex sindaco Losapio. (Foto)

Durante l’entusiasmante evento, Francesco di Feo ha condiviso con i cittadini alcuni punti salienti del suo programma elettorale. In particolare, ha presentato il progetto “Trinitapoli 2”, che mira a garantire la continuità di un’iniziativa proposta in una delle sue amministrazioni. Inoltre, ha illustrato il progetto della Galleria di Trinitapoli, trasformandola in un vivace centro di attività ed eventi culturali.

Durante il suo intervento, il candidato ha toccato le corde emotive del pubblico, che ha dimostrato un caloroso affetto e ammirazione ad ogni applauso. Ha ricordato i tempi difficili vissuti durante l’epidemia di COVID-19, sottolineando l’importanza di unire la comunità per affrontare le sfide future. Ha concluso il suo discorso chiedendo la fiducia e l’ammirazione che ha sempre ricevuto dai Trinitapolesi, promettendo di servire la città con dedizione e passione come ha sempre fatto.

Il candidato sindaco di Resilienza Trinitapolese ha inoltre annunciato con orgoglio che la lista dei suoi candidati è stata selezionata con cura, comprendendo individui altamente competenti e motivati. Questa squadra di professionisti è pronta a lavorare instancabilmente per il bene della comunità e per il futuro di Trinitapoli.»

Comunicato Stampa RESILIENZA TRINITAPOLESE