Margherita di Savoia, il Partito Democratico replica alle accuse e ribadisce la propria autonomia: sostegno a Lodispoto con «voce critica e propositiva»

MARGHERITA DI SAVOIA - Solitamente non replichiamo ad articoli di stampa o comunicati social provenienti da soggetti privi di una chiara e decifrabile collocazione politica. Facciamo oggi un’eccezione, dettata dalla necessità di ristabilire la verità e chiarire il ruolo del Partito Democratico nella nostra comunità, dopo le vergognose illazioni apparse in questi giorni.

È sotto gli occhi di tutti che il PD di Margherita di Savoia, sin da dopo le elezioni amministrative del 2018, ha intrapreso un percorso collaborativo con la prima amministrazione Lodispoto, d’intesa con gli organismi provinciali del partito. Questo percorso si è consolidato nel 2023 attraverso un accordo politico più strutturato a sostegno dell’attuale amministrazione.

Dal 2023 a oggi, pur non esprimendo rappresentanti nell’esecutivo cittadino, il PD ha contribuito attivamente alla definizione degli indirizzi politico-amministrativi. Lo ha fatto mantenendo un ruolo di voce critica e propositiva, senza mai rinunciare a esprimere dissenso di fronte a scelte ritenute non condivisibili o inappropriate.

La nostra azione politica locale - in un comune in cui il sistema elettorale maggioritario favorisce dinamiche di aggregazione - si è sempre mossa con trasparenza e rigore, nel solco del centrosinistra e della linea nazionale. A livello istituzionale, il centrosinistra nella nostra città è chiaramente rappresentato dalla compagine amministrativa di cui siamo parte integrante. Ricordiamo, infatti, che il voto dei cittadini nel 2023 ha relegato all’opposizione sia le forze di centrodestra più strutturate sia le frange ondivaghe di indecifrabili appartenenze politiche.

Oggi, proprio queste frange si arrogano il diritto di suggerire le scelte altrui in nome di una coerenza sbandierata ma mai praticata. Pretendono persino di rideterminare i recinti politici e gli equilibri sovracomunali che riguardano il Sindaco Lodispoto e i suoi rapporti con il PD.

Ribadiamo con fermezza la nostra totale autonomia politica e la gestione sovrana della segreteria cittadina, nel pieno rispetto dello statuto e dell’identità del nostro partito. La sezione locale del PD non è mai stata, e non sarà mai, lo strumento per battaglie personali che da oltre trent’anni attanagliano il paese, ingessandolo in logiche che non ci appartengono.

A differenza di questi soggetti “ondivaghi”, siamo del tutto estranei alla ricerca di visibilità a ogni costo o all’ossessione di abbattere l’avversario al solo fine di occupare poltrone. Questi attori si muovono ormai come terminali istituzionali al servizio di centri di potere con finalità predatorie, ai quali si sono prostrati per puri tornaconti personali.

Non è nostro costume alimentare il chiacchiericcio sui social o sugli organi di stampa. Chi ha fatto di questo modus operandi la propria bandiera non meriterebbe attenzione; tuttavia, quando si supera il limite della decenza, difendere la nostra reputazione e la nostra storia diventa un dovere.

Nel PD di Margherita di Savoia nessuno, al di fuori degli iscritti, partecipa alle spese per le attività politiche e per il mantenimento della sede. Una sede che, dopo un breve periodo di buio, è tornata ad essere aperta, viva e frequentata ogni giorno dell’anno. Rispediamo quindi al mittente lezioni di coerenza da parte di chi usa i partiti come autobus al solo fine di costruirsi un ruolo e una visibilità personale.

Circolo PD di Margherita di Savoia