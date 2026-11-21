MARGHERITA DI SAVOIA - Oltre 160 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima e non autosufficienza e le famiglie che se ne prendono cura. La Regione Puglia ha aperto i termini per accedere a due misure di sostegno economico, “Sostegno Familiare 2027–2028” e “Patto di Cura 2027–2029”, destinate a favorire l’assistenza domiciliare e ad alleggerire i costi sostenuti dai nuclei familiari.

Le due misure rispondono a esigenze differenti. Il Sostegno Familiare, finanziato con oltre 100,5 milioni di euro, prevede un contributo di 700 euro al mese per 24 mensilità, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028, fino a un massimo di 16.800 euro per beneficiario. La misura è rivolta alle persone assistite a domicilio da un familiare che assume formalmente l’impegno di occuparsi delle loro necessità quotidiane. Le risorse provengono per circa 64,55 milioni dal Fondo nazionale per la non autosufficienza e per 36 milioni dal fondo regionale.

Il Patto di Cura dispone invece di quasi 60 milioni di euro ed è destinato a chi si avvale di personale di assistenza regolarmente assunto. Il contributo può raggiungere 1.290 euro mensili in caso di assunzione diretta di un assistente familiare e 1.340 euro quando il servizio viene fornito attraverso un’agenzia per il lavoro autorizzata. Il sostegno è previsto per 27 mensilità, dal 1° gennaio 2027 al 31 marzo 2029, ed è subordinato alla presenza di un contratto di lavoro della durata minima di dodici mesi, con inquadramento nei livelli CSuper, D o DSuper del contratto collettivo del settore domestico. Il contratto deve prevedere almeno 104 ore mensili, pari a 24 settimanali, per il personale non convivente e 143 ore mensili, pari a 33 settimanali, per quello convivente.

I richiedenti devono risiedere in Puglia e trovarsi in una condizione di disabilità gravissima e non autosufficienza, accertata dall’Unità di valutazione multidimensionale (UVM) del distretto sociosanitario. È inoltre richiesta la titolarità dell’indennità di accompagnamento oppure la presenza delle condizioni alternative di non autosufficienza individuate dalle disposizioni nazionali. L’ISEE non deve superare 60mila euro per i maggiorenni e 80mila euro per i minorenni. Per il Sostegno Familiare è richiesta anche la residenza in Puglia del familiare che presta assistenza, il quale deve formalizzare il proprio impegno attraverso la documentazione prevista dall’avviso.

Il riconoscimento dei contributi non è automatico. Per il Sostegno Familiare la Regione formerà due graduatorie regionali: la Sezione A, riservata alle persone che non hanno ancora compiuto 70 anni al momento della domanda, e la Sezione B, destinata a quelle che ne hanno compiuti almeno 70. La posizione in graduatoria dipenderà dal valore ISEE, dalla mancata ammissione ai Buoni servizio regionali per l’assistenza domiciliare e i centri diurni e dalla continuità per chi ha già beneficiato del Sostegno Familiare 2023–2026. Il finanziamento della Sezione B è subordinato all’approvazione del Piano nazionale per la popolazione anziana e al successivo recepimento nella programmazione regionale.

Anche le domande per il Patto di Cura saranno valutate attraverso un’unica graduatoria regionale, con un punteggio massimo di 52 punti. I criteri riguardano il valore ISEE, l’ammissibilità ai Buoni servizio regionali e le caratteristiche del contratto di lavoro.

Le due misure sono alternative e non cumulabili. Chi presenta domanda per una misura non può quindi richiedere anche l’altra. Sono inoltre previste incompatibilità con altri interventi regionali, tra cui PRO.V.I. e PRO.V.I. Dopo di Noi. Il Sostegno Familiare esclude anche i beneficiari di altri interventi di assistenza indiretta.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, entro le ore 12 di giovedì 17 dicembre 2026, attraverso la piattaforma regionale bandi.pugliasociale.regione.puglia.it. Per accedere sono necessarie le credenziali SPID di livello 2, la Carta d’identità elettronica oppure la Carta nazionale dei servizi. La procedura può essere effettuata dal beneficiario, dal referente familiare o da un soggetto formalmente delegato, secondo le modalità previste dai rispettivi avvisi.

Chi richiede il Sostegno Familiare deve allegare anche l’atto di impegno sottoscritto dal caregiver, accompagnato dalla copia del documento d’identità. L’istruttoria delle domande e il pagamento dei contributi spettano, per entrambe le misure, agli Ambiti territoriali sociali. Per ulteriori chiarimenti la Regione ha attivato due indirizzi di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

GIUSEPPE DALOISO