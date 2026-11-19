MARGHERITA DI SAVOIA - I quattro consiglieri comunali del centrodestra hanno annunciato, in una nota diffusa martedì 17 novembre, la decisione di non partecipare alla seduta della commissione consiliare sui regolamenti e alle successive riunioni della Conferenza dei capigruppo. Grazia Galiotta, Giovanni Leone, Francesco Pestillo e Gianluca Di Lecce riferiscono di aver comunicato la scelta via PEC al sindaco Bernardo Lodispoto, al segretario generale e al presidente del Consiglio comunale. La nota porta anche la firma delle segreterie cittadine di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. «Non ci prestiamo a fare da comparse per legittimare decisioni già prese a porte chiuse», scrivono i firmatari.

L’annuncio riguardava anche la Conferenza dei capigruppo convocata per mercoledì 18 novembre. Secondo l’opposizione, in quella sede si sarebbe discusso dell’aumento dell’imposta di soggiorno, che i firmatari definiscono «l’ennesimo salasso ai danni della città».

I consiglieri definiscono la loro scelta «un preciso atto di denuncia politica» contro il metodo di governo della giunta. Il centrodestra accusa l’amministrazione di parlare di condivisione «solo a chiacchiere» e di far valere in aula la propria maggioranza numerica, ignorando le proposte dell’opposizione. Tra le scelte che giudicano «calate dall’alto», i firmatari evidenziano la mancata adesione del Comune alla rottamazione dei tributi locali e gli aumenti della Tari, che ritengono ingiustificati. Le critiche riguardano anche la gestione dei rifiuti e il cartellone dell’Estate Margheritana.

I firmatari fanno risalire la protesta alla seduta consiliare del 23 ottobre. Secondo la loro ricostruzione, al termine dei lavori Francesco Pestillo, esponente di Fratelli d’Italia, aveva prospettato la possibilità che il centrodestra sospendesse la partecipazione alle commissioni e alla Conferenza dei capigruppo. «Oggi diamo seguito alle parole con i fatti», si legge nella nota di martedì.

Uno dei principali motivi di scontro in aula è stato il regolamento per il controllo a campione delle pratiche edilizie. I quattro consiglieri di centrodestra hanno presentato altrettanti emendamenti, chiedendo, tra l’altro, di introdurre il soccorso istruttorio, ossia la possibilità di integrare o correggere la documentazione presentata. Il Consiglio ha respinto le quattro proposte e ha accolto l’emendamento con cui l’amministrazione, d’intesa con l’ufficio tecnico, modificava quattro articoli. Il testo così emendato è stato approvato con 10 voti favorevoli e 6 contrari. In aula Giovanni Leone e Gianluca Di Lecce hanno contestato il parere contrario espresso dal responsabile dell’ufficio tecnico sugli emendamenti del centrodestra. Secondo i firmatari della nota, il funzionario avrebbe «scavalcato le proprie funzioni» entrando nel merito politico delle proposte. I quattro consiglieri si sono inoltre riservati di valutare eventuali profili di danno erariale qualora dall’applicazione del regolamento derivassero contenziosi onerosi per le casse comunali.

Sul fronte agricolo, la capogruppo di Forza Italia Grazia Galiotta accusa il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Salvatore Piazzolla di non aver dato, in otto anni alla guida dell’assessorato, una sola risposta concreta alla crisi degli arenaioli. Il 23 ottobre, dopo aver ascoltato un rappresentante della categoria, il Consiglio comunale ha approvato la proposta del sindaco di costituire un comitato di protesta per portare all’attenzione della Regione Puglia e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata le difficoltà legate alla scarsità d’acqua e al rincaro dei carburanti. La proposta ha ottenuto 16 voti favorevoli, con la sola astensione del consigliere Vittorio Emanuele Quarta. Anche i quattro consiglieri del centrodestra hanno dunque votato a favore. Tuttavia, nella nota del 17 novembre i firmatari ne contestano la tardività e sostengono che un «comitato dell’ultimo minuto» non basti a colmare il vuoto che attribuiscono all’amministrazione.

Il terzo fronte riguarda le priorità di bilancio. I quattro consiglieri ricordano di aver votato contro le variazioni al bilancio di previsione e al programma triennale dei lavori pubblici. Il centrodestra quantifica in circa 5 milioni di euro il debito che il Comune assumerebbe per gli impianti sportivi e giudica la scelta «politicamente irresponsabile» di fronte alle difficoltà delle famiglie e delle attività commerciali.

Tra le opere sportive programmate dal Comune figurano il PalaSaline e la riqualificazione dello stadio “Guerino Piazzolla”. Per il palazzetto, il costo previsto è di 3.731.000 euro, di cui 1.231.000 a carico del bilancio comunale. Per i restanti 2,5 milioni, con la determina n. 837 del 19 novembre 2024 il Comune ha disposto l’assunzione di un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Per lo stadio, il 25 settembre scorso la giunta ha approvato un progetto di fattibilità da 1,4 milioni di euro e ha dato indirizzo agli uffici di chiedere un contributo a copertura degli interessi sul mutuo previsto per l’intervento.

La nota non indica una data per il ritorno ai lavori. I consiglieri di centrodestra dichiarano che continueranno a dissociarsi da «questo modo di amministrare» finché non saranno ripristinate le condizioni per un confronto democratico nel rispetto delle prerogative della minoranza. «Non intendiamo più avallare con la nostra presenza un sistema che mortifica il ruolo delle opposizioni - scrivono i firmatari - perché non è possibile scrivere i regolamenti a colpi di maggioranza».

Redazione CorriereOfanto.it