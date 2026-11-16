MARGHERITA DI SAVOIA - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato di Margherita di Savoia. I lavori di manutenzione straordinaria riguardano intervento di sostituzione saracinesca in corrispondenza dell’O.d.U. su via Trinitapoli fronte cimitero.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica dalle ore 08:00 del giorno 24 novembre 2026 con ripristino alle ore 16:00, per una durata complessiva di 8 ore sull’intero abitato di Margherita di Savoia.
Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. Infatti, i consumi costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
Per informazioni:
• Numero verde 800.735.735
• www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)
• X, account @AcquedottoP
Inoltre, Acquedotto Pugliese offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.
Comunicato Stampa Acquedotto Pugliese S.p.A.