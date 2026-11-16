Italcarciofi cresce nel 2025: aumentano ricavi e occupazione. Vendite extra UE in rialzo del 10,5%

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Le vendite fuori dall’Unione europea crescono del 10,5% e l’export supera un quarto dei ricavi complessivi. Sono due dei dati che caratterizzano il 2025 di Italcarciofi, impresa pugliese specializzata nella trasformazione e commercializzazione di conserve vegetali. L’esercizio si chiude con ricavi in aumento del 3,7% rispetto al 2024 e un risultato economico positivo.

Le vendite all’estero registrano complessivamente un incremento del 3,9%. All’interno di questo andamento, la crescita a doppia cifra dei mercati extra UE offre una base sulla quale costruire la prossima fase di sviluppo internazionale, affiancando al mercato italiano nuove opportunità commerciali.

«I risultati del 2025 ci danno una base concreta per programmare il lavoro dei prossimi anni», afferma Carmine Roselli, amministratore delegato di Italcarciofi. «La priorità è consolidare i rapporti con i clienti e accompagnare lo sviluppo commerciale con un’organizzazione capace di sostenerlo nel tempo. La crescita richiede attenzione alla gestione e continuità nelle forniture».

Sul rapporto tra mercati e organizzazione interviene Michele Garofalo, General Manager di Italcarciofi: «Ogni mercato ha esigenze specifiche. Il nostro obiettivo è tradurle in prodotti, formati e soluzioni di confezionamento adeguati. Vogliamo rafforzare il dialogo con distributori e operatori della grande distribuzione, costruendo collaborazioni durature e mantenendo un collegamento stretto tra il lavoro commerciale e quello produttivo».

Nata nel 1999, Italcarciofi ha sviluppato la propria esperienza a partire dalla lavorazione del carciofo e degli altri ortaggi da conserva. La gamma comprende anche olive, pomodori secchi, verdure grigliate, antipasti e creme, con la possibilità di realizzare prodotti a marchio del cliente. Un’offerta che consente di rispondere a esigenze diverse nel commercio al dettaglio e nella ristorazione professionale.

Tra le direzioni di sviluppo indicate dal management figurano l’efficienza delle lavorazioni e l’evoluzione dei formati e del confezionamento. «Per noi innovare significa rendere più efficace il lavoro quotidiano e più precisa la risposta al cliente», prosegue Garofalo. «Vogliamo ampliare le opportunità all’estero valorizzando la nostra specializzazione e la capacità di adattare l’offerta alle richieste dei diversi canali di vendita».

La struttura produttiva dispone di un laboratorio interno per le analisi chimiche e microbiologiche e di controlli a raggi X sui prodotti. Sono strumenti che affiancano il lavoro del personale nel presidio della sicurezza alimentare e della qualità delle lavorazioni.

Anche sul fronte delle persone il 2025 segna un aumento: l’organico medio cresce di oltre il 15% rispetto all’esercizio precedente. Un dato che riguarda la dimensione occupazionale dell’impresa e il patrimonio di competenze necessario per sostenerne l’attività.

Il percorso di internazionalizzazione si è sviluppato nel tempo anche attraverso la partecipazione a importanti fiere di settore: SIAL a Parigi, Anuga a Colonia, PLMA ad Amsterdam e IFE a Londra, oltre a Summer Fancy Food a New York, Gulfood a Dubai, FHA a Singapore e SIAL ad Abu Dhabi. A queste esperienze si affianca la presenza negli appuntamenti italiani di riferimento, tra cui Marca a Bologna, Cibus a Parma e Tuttofood a Milano. Occasioni per incontrare distributori e operatori internazionali, presentare le novità di prodotto e approfondire le esigenze dei diversi mercati.

«San Ferdinando di Puglia resta il punto di partenza del nostro progetto», conclude Roselli. «Vogliamo sviluppare le opportunità internazionali mantenendo qui il centro delle nostre competenze. Il contributo delle persone che lavorano in azienda è essenziale per dare continuità a questo percorso».

Comunicato stampa Italcarciofi Srl