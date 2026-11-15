San Ferdinando di Puglia, nuova caserma dei Carabinieri in via degli Ulivi: gara da 3,39 milioni di euro, offerte entro il 16 dicembre

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Entra nella fase di gara il progetto per la realizzazione della nuova sede della Stazione dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia. L’Agenzia del Demanio ha indetto una procedura aperta per affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di 3.385.899,62 euro, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali. Il portale appalti dell’Agenzia riporta il 10 novembre 2026 come data di pubblicazione e fissa il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12 del 16 dicembre 2026.

La nuova caserma sorgerà su un’area di circa 1.800 metri quadrati in via degli Ulivi, nella zona nord-est dell’abitato, a circa un chilometro e mezzo dal centro. Il Comune ha ceduto gratuitamente il terreno al Demanio dello Stato con l’atto del 9 giugno 2022. L’opera è finanziata interamente dall’Arma dei Carabinieri, in base alla convenzione sottoscritta il 5 giugno 2023 tra il Comando generale e l’Agenzia del Demanio.

La gara arriva una settimana dopo la modifica dell’atto di cessione dell’area. Come riportato nella decisione di contrarre del 10 novembre 2026, il 3 novembre il Comune di San Ferdinando di Puglia e l’Agenzia del Demanio hanno esteso da tre a sette anni il termine per l’avvio della costruzione, calcolato dalla data del trasferimento della proprietà. Il mancato rispetto del termine comporta la risoluzione automatica dell’atto e la retrocessione del terreno.

Gli importi e le regole della gara

La procedura è gestita dalla Direzione regionale Puglia e Basilicata del Demanio; il responsabile unico del progetto è l’ingegnere Massimo Ragnini. L’importo complessivo si articola in 3.290.637,60 euro per i lavori e 95.262,02 euro per la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase progettuale. La quota soggetta a ribasso ammonta a 3.191.494,32 euro; sono esclusi dal ribasso gli oneri per la sicurezza, pari a 132.484,99 euro, e una quota dei corrispettivi di progettazione pari a 61.920,31 euro. Il Demanio stima in 989.757,29 euro i costi della manodopera. L’intervento comprende opere edili, appartenenti alla categoria prevalente OG1, e impianti tecnologici, classificati nella categoria OG11.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo: la commissione potrà assegnare fino a 80 punti all’offerta tecnica e fino a 20 punti al ribasso economico. Gli operatori interessati dovranno presentare le offerte attraverso la piattaforma telematica Acquisti in Rete PA e potranno chiedere chiarimenti entro le ore 12 del 30 novembre. La procedura è identificata dal CUP E55I23000080005 e dal CIG BDBC412900; il disciplinare ne prevede la conclusione entro nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo proroghe.

Il disciplinare distingue i tempi delle due fasi: per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza sono previsti 45 giorni naturali e consecutivi dall’avvio delle prestazioni; per l’esecuzione dei lavori il termine è di 703 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna. Lo schema di contratto fissa, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, fino a un massimo complessivo del 10 per cento.

Come sarà la caserma

Il progetto prevede un edificio a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero Energy Building), articolato su tre livelli fuori terra e con una pianta rettangolare di 47 per 10 metri. Il piano terra ospiterà gli uffici, la zona operativa e due celle di sicurezza. I piani superiori accoglieranno le camerate per i militari in servizio e quattro alloggi di circa 120 metri quadrati ciascuno, due per piano, destinati al personale e alle famiglie e dotati di un ingresso separato da quello della caserma.

La copertura ospiterà un impianto fotovoltaico da 28,8 chilowatt di picco, composto da 64 moduli, con una produzione stimata in circa 31.000 chilowattora l’anno. Il capitolato prevede inoltre una recinzione perimetrale antintrusione, la videosorveglianza su tutti gli ingressi e, per il parcheggio e gli accessi carrabili, una pavimentazione drenante, scelta per gestire le acque meteoriche e ridurre il rischio di allagamenti.

Perché una nuova sede

L’intervento rientra nell’accordo istituzionale del 17 dicembre 2022 tra il Comando generale dell’Arma e l’Agenzia del Demanio, che punta a potenziare le infrastrutture dei Carabinieri e a ridurre i costi per gli affitti. A San Ferdinando di Puglia, l’Arma occupa oggi un immobile di proprietà privata in piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, detenuto, secondo gli atti di gara, «in regime extra-contrattuale». Il capitolato definisce la sede attuale non più adeguata alle esigenze istituzionali, sotto il profilo tecnico e logistico, e segnala l’esistenza di un contenzioso con la proprietà dell’immobile.

Le tappe del progetto

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, affidato nel giugno 2024 al raggruppamento formato da Abacus srl e dall’ingegnere Carlo Costantini, era stato ultimato il 23 dicembre 2024. La conferenza di servizi, indetta il 10 marzo 2025, si era chiusa con esito positivo il 13 giugno 2025; il rapporto finale di verifica del progetto era arrivato il 24 luglio successivo.

In quella fase l’importo dei lavori era risultato superiore al quadro economico iniziale. Il Comando generale dell’Arma e l’Agenzia del Demanio avevano quindi sottoscritto, il 7 agosto 2025, un atto integrativo della convenzione per reperire le risorse aggiuntive; la Corte dei conti lo aveva registrato il 16 settembre 2025. Il Demanio aveva poi approvato il progetto il 10 giugno 2026 e, tra settembre e ottobre, aveva prorogato due volte il termine per la pubblicazione degli atti di gara.

Il passaggio in Consiglio comunale

La modifica della clausola era stata esaminata dal Consiglio comunale nella seduta urgente del 9 ottobre 2026, come già riferito dal Corriere dell’Ofanto. Il sindaco Michele Lamacchia aveva spiegato l’urgenza del provvedimento alla luce dei contatti con l’Agenzia del Demanio e della necessità di modificare i termini dell’accordo per consentire il proseguimento dell’iter.

Il consigliere Biagio Musci aveva sollevato dubbi sull’accessibilità dell’area e sul rischio di allagamenti durante le piogge più intense, proponendo di valutare Palazzo Rescigno come sede alternativa. Musci aveva inoltre chiesto se fosse possibile modificare la clausola sull’avvio dei lavori dopo la scadenza del termine originario. Nella replica, il sindaco Lamacchia aveva ricordato che l’Arma aveva espresso una valutazione favorevole sull’area e aveva sottolineato che la scelta di un’altra sede avrebbe comportato nuove procedure e ulteriori ritardi.

Il consigliere Aniello Masciulli aveva indicato nel 9 giugno 2025 la scadenza del termine triennale, contestando il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale prima di quella data. Pur confermando il sostegno alla realizzazione della caserma, Masciulli aveva chiesto maggiore chiarezza sui passaggi amministrativi e tempi certi per l’apertura del cantiere, annunciando l’astensione. Il provvedimento era stato approvato con 12 voti favorevoli e 2 astensioni, dopo l’uscita dall’aula dei consiglieri Biagio Musci e Angela Camporeale.

Dalla cessione del terreno nel giugno 2022 alla gara da 3,39 milioni di euro, il percorso della nuova caserma ha attraversato oltre quattro anni di progettazione e passaggi amministrativi. Il prossimo appuntamento è il 16 dicembre, termine per la presentazione delle offerte. I termini contrattuali per la progettazione esecutiva e la costruzione superano complessivamente i due anni. Sarà l’apertura del cantiere in via degli Ulivi a segnare il passaggio dagli atti alla realizzazione di una sede dell’Arma di proprietà dello Stato, destinata a sostituire l’immobile privato oggi utilizzato.

GIUSEPPE DALOISO